Uważam, że powinniśmy postawić sobie za cel zwiększenie wydatków na obronność do 3 proc. PKB - zadeklarował szef PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską" . Opowiedział się także za działaniami "na rzecz włączenia Polski w amerykański system obrony atomowej".

W wywiadzie dla środowego wydania tygodnika b. premier pytany był m.in. o to, czy rząd PiS planuje zwiększenie środków przeznaczanych na armię.

Lider PiS zaznaczył również, że celem polityki obronnej Polski powinno być nie tylko powiększenie armii czy lepsze jej wyposażenie, ale również "zwiększenie możliwości obronnych obywateli i państwa".

O bezpieczeństwie decyduje nie tylko wojsko, ale i cywile, administracja. Sprawne państwo jest w stanie uruchamiać działania proobronne, ale także mobilizować obywateli do angażowania się w budowanie bezpieczeństwa własnego kraju. Myślę choćby o działaniach w sferze kultury - wspieranie postaw patriotycznych, kreowanie odpowiednich wzorów zachowań. To wszystko tworzy potencjał obronny państwa . Jeśli chodzi o sprawy czysto wojskowe, to jestem zdania, że powinniśmy działać na rzecz włączenia Polski w amerykański system obrony atomowej. To w mojej ocenie byłoby optymalnym rozwiązaniem - dodał Jarosław Kaczyński.