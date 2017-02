Około 550 miejsc pracy zapewni zakład produkcji elementów wnętrz samochodowych w Opolu. We wtorek przedstawiciel Inernational Automotive Components wmurował kamień węgielny pod zakład, którego koszt szacuje się na 20 mln dolarów.

Zakład w Opolu będzie docinał i obszywał elementy wnętrz samochodowych, m.in. do samochodów Volvo w standardzie premium.

Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski podkreślał rosnącą rolę Opola jako miasta przyjaznego inwestorom.

Cieszę się, bo to największa inwestycja w regionie. Prawie sześćset miejsc pracy. Obiecywałem to i dzisiaj jest tego konkretne potwierdzenie. To wielkie wyróżnienie, że globalna firma postanowiła zainwestować w Opolu, że nasze miasto będzie miało markę premium. Pięć lat temu w opolskiej części Wałbrzyskiej SSE pojawił się pierwszy inwestor. Do dzisiaj powstało tu około dwóch tysięcy miejsc pracy, a Opole staje się poważnym ośrodkiem gospodarczym - podkreślił prezydent.