W innowacyjnych grach produkcji MythicOwl muszą znaleźć się – poza rozrywką – aspekty rozwijające gracza. Produkcje powstają pod opieką pedagogów i psychologów.

W 2017 roku deweloper zamierza wydać interaktywny kurs dla rodziców, który pozwala im opanować umiejętności wychowawcze za pomocą scenek. W ten sposób rodzic jest wprowadzany w historię związaną z konfliktem dziecka, po czym musi podjąć decyzję w jaki sposób zareagować, odezwać się i jak sformułować komunikat. Następnie jest zapoznawany z konsekwencjami swoich wyborów. Inny produkt – „Note Fighter”, pozwalający poczuć się jak kompozytor lub pianista – otrzyma duże aktualizacje.

– Nie tylko tytuły muzyczne i psychologiczne są przez nas rozwijane, staramy się wprowadzać gry związane z wirtualną rzeczywistością – powiedział agencji eNewsroom.pl Tomasz Mularczyk, prezes i założyciel MythicOwl – Jedną z takich gier będzie „Seabed Prelude”, która pojawi się 21 lutego. Gracz będzie miał możliwość wcielić się w kapitana batyskafu. Jest to szczególnie ważny projekt, bo to nasza pierwsza produkcja z pogranicza VR i edukacji – jesteśmy bardzo ciekawi odbioru tego typu gry. Planujemy wprowadzenie kolejnych produktów z pogranicza VR i edukacji. Stworzenie „Seabed Prelude” będzie pionierskie dla całego rynku w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie on rósł bardzo dynamiczne, a nasza firma razem z nim – podsumował Mularczyk.

eNewsroom.pl/ as/