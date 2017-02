Wartość produkcji sektora teleinformatycznego (ICT) w Polsce w ciągu ostatnich sześciu lat wzrosła o 20,57 proc. - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Investin na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, których rezultaty zaprezentowano we wtorek.

W raporcie z badań poinformowano, że w 2016 r. wartość produkcji sektora ICT w Polsce wyniosła 32 mln euro. W latach 2009-14 polski sektor teleinformatyczny notował średni roczny wzrost obrotów na poziomie 8,64 proc. Łącznie ich wartość w tym okresie wzrosła o 16,72 proc. i w 2014 r. wyniosła 38 mln euro.

Autor raportu Tomasz Jasiński zaznaczył, że najbardziej perspektywicznymi segmentami rynku ICT w Polsce są: produkcja samochodów hybrydowych oraz inteligentny transport, branża gier, internet rzeczy, a także telemedycyna i sprzęt medyczny.

Na podstawie danych GUS Jasiński oszacował, że w 2017 r. sektor teleinformatyczny (ICT) wypracował 6,06 proc. polskiego PKB. "W wybranych, wiodących krajach takich jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to kolejno 8,15 proc., 8,43 proc., 7,33 proc. Oznacza to, iż polski sektor może urosnąć o ok. 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale sektora w PKB" - czytamy w raporcie z wynikami badań.

W 2014 r. wartość eksportu branży teleinformatycznej w Polsce osiągnęła 11,7 mld euro. Największą część eksportu stanowił sprzęt telekomunikacyjny i elektroniczny powszechnego użytku. W tym samym roku w usługi teleinformatyczne w naszym kraju zainwestowano prawie 1,5 mld euro. Udział sektora ICT w zatrudnieniu w Polsce w 2017 r. wynosił 4,6 proc.

Polska jest szóstym krajem w Europie pod względem zatrudnienia w tym sektorze. To właśnie w Polsce powstało ponad 850 centrów usług wspólnych, które zatrudniają ponad 193 tysiące pracowników, z czego 37 proc. to specjaliści IT - podkreślił podczas prezentacji raportu prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Ireneusz Piecuch.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński zwrócił uwagę, że liczba polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ICT co roku wzrasta średnio o 10,1 proc. Startupy stanowią 7,6 proc. unijnego rynku w tej branży - dodał.

Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych. Dlatego sektor teleinformacyjny jest jednym z kluczowych dla wzrostu gospodarczego Polski w przyszłości - powiedział Kościński. Według niego, w dalszym rozwoju branży pomogą inwestycje z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nina Dobrzyńska zapowiedziała, że w ramach promocji polskiej branży IT i ICT PARP zorganizuje do końca czerwca 2019 r. 14 stoisk informacyjno-promocyjnych na branżowych targach i konferencjach w Brazylii, Japonii, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii i Portugalii. Siedem z tych wydarzeń jest dedykowane startupom.

SzSz PAP