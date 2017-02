Rezerwy walutowe Chin spadły w styczniu ok. 13 mld dol. do najniższego poziomu od sześciu lat, czyli do 2,99 bln dol. - podała we wtorek agencja AP Financial News. Nadal są jednak największe na świecie.

Jak podaje AP, w czerwcu 2014 roku chińskie rezerwy walutowe osiągnęły rekordowy poziom ok. 3,99 bln dol., to ok. 992 mld dol. więcej niż obecnie.

Według AP Ludowy Bank Chin pozbywa się rezerw, by "wesprzeć" kurs juana, który spada w wyniku wycofywania się inwestorów.

Według analityka z firmy badawczej Capital Economics Juliana Evans-Pritcharda, na którego powołuje się AP, w styczniu br. wartość odpływów kapitału z Chin wyniosła 45 mld dol., a w grudniu było to 61 mld dol.

Odpływ może znów się zwiększyć pod koniec roku, ponieważ, jak się spodziewamy, dolar ponownie zacznie się umacniać - ocenił.

Odpływ kapitału skłonił władze w Pekinie do zaostrzenia kontroli zagranicznych inwestycji oraz zakazu prowadzenia "niektórych rodzajów działalności przez indywidualnych inwestorów".

Chińskie władze oraz Ludowy Bank Chin czeka więc poważna walka, której celem jest powstrzymanie dalszego odpływu kapitału, a także utrzymanie zaufania (inwestorów - PAP) do juana i zapobieżenie dalszemu znaczącemu spadkowi kursu chińskiej waluty - ocenia, cytowany przez AP, Rajiv Biswas w raporcie IHS Global Insight.

Amerykański prezydent Donald Trump jeszcze podczas kampanii wyborczej podkreślał, że chińskie władze manipulują kursem walutowym juana, by w nieuczciwy sposób umożliwić chińskim eksporterom utrzymywanie przewagi cenowej. Ekonomiści, na których powołuje się AP, wskazują jednak, że tego typu działania mogły być skuteczne w poprzedniej dekadzie, obecnie wartość juana spada pod wpływem sił rynkowych i bez interwencji Pekinu.

Oficjalny kurs juana ustala Ludowy Bank Chin w oparciu m.in. o wartość dolara. Władze w Pekinie były zatem - jak przypomina AP - zobligowane do podejmowania interwencji w ciągu ostatnich dwóch lat, gdy amerykańska waluta się umacniała.

Na podst. PAP