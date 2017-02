Wszyscy byli i obecni abonenci, którzy skorzystali z promocji firmy Vectra Wszystko za 10 zł, otrzymają rekompensaty - wynika z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Urzędu reklamy stosowane przez tę firmę mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Sposób prezentacji oferty był jednoznaczny i w żaden sposób nie wskazywał na istnienie dodatkowych, mniej korzystnych warunków niż 10 zł za każdą z usług. Dlatego działania Vectry mogły spowodować, że konsument podjął decyzję o zainteresowaniu się jej ofertą, a w konsekwencji podpisał umowę, czego mógłby nie zrobić, gdyby miał prawdziwe informacje - poinformował cytowany w środowym komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

W trakcie postępowania spółka dobrowolnie zobowiązała się do udzielenia rekompensaty wszystkim byłym i obecnym abonentom, którzy skorzystali z promocji Wszystko za 10 zł.

UOKiK podał, że obecni klienci będą mogli otrzymać na trzy miesiące dodatkowy pakiet do każdej usługi, z której korzystają (pakiet premium do telewizji, zwiększenie transmisji danych do internetu stacjonarnego, dodatkowe minuty do telefonii stacjonarnej lub mobilnej, wraz z kartą SIM, dodatkowy pakiet internetu mobilnego wraz z kartą SIM) lub uzyskać rabat 10 zł przez trzy miesiące na każdą z nich.

Spółka będzie musiała wysłać pismo do swoich klientów, w którym m.in. poinformuje ich o możliwych rekompensatach oraz terminie na podjęcie decyzji. Jeżeli nie dokonają wyboru, otrzymają pierwszą z propozycji, czyli dodatkowe pakiety.

Byli abonenci dostaną natomiast 30 zł za każdą usługę, którą kupili w ramach promocji. Oni również zostaną o tym poinformowani stosownym pismem.

Ponadto spółka trzykrotnie wyemituje w telewizji co najmniej 15-sekundowe oświadczenie, w którym poinformuje, że reklamy stosowane w kampanii Wszystko za 10 zł mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

UOKiK wyjaśnił w komunikacie, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w grudniu 2015 r. w związku ze stałym monitorowaniem przez Urząd przekazów reklamowych.

Spółka Vectra jest ogólnopolskim przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Świadczy m.in. usługi dostępu do telewizji kablowej, internetu i telefonii stacjonarnej. Od września do grudnia 2015 r. przedsiębiorca prowadził kampanię reklamową Wszystko za 10 zł. Reklamy telewizyjne, radiowe i internetowe, a także m. in. billboardy, ulotki, banery na budynkach wyraźnie informowały, że spółka oferuję każdą z usług za 10 zł.

Przykładem może być 30-sekundowa reklama radiowa. Na początku aktor powtarza kilkanaście razy +10 złotych+. Następnie lektor mówi: +Wszystko w Vectrze masz za dychę! Telewizja, 182 kanały z nagrywarką, Internet - 150 megabitów, rozmowy bez limitu, filmy i seriale na komórce i tablecie. Odwiedź najbliższy salon lub zadzwoń+ - podał UOKiK.

Tymczasem postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że spółka nie informowała, że reklamowana cena obowiązywała jedynie przez dwa lub trzy miesiące w umowach podpisywanych na np. rok, 18 miesięcy lub dwa lata. Po zakończeniu okresu promocyjnego koszty poszczególnych usług były wyższe.

Urząd zaznaczył, że decyzja jest prawomocna. Vectra będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania z wykonanego zobowiązania.

Na podst. PAP