Czy będą miały miejsce kolejne zatrzymania w sprawie tzw. Afery Reprywatyzacyjnej? Sensacyjne wieści ogłosiła dziś warszawska prokuratura.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 2,5 mln zł przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcę - poinformował poseł Dominik Tarczyński.

AKTUALIZACJA

Warszawska Prokuratura Okręgowa bada, czy w 2008 roku urzędnicy warszawskiego ratusza brali łapówki w wysokości 2,5 miliona złotych! Zawiadomienie w tej sprawie złożył już w zeszłym roku Jan Śpiewak oraz Stowarzyszenie Miasto jest nasze! Portal wPolityce.pl publikuje pismo Jana Śpiewaka do CBA z lipca ubiegłego roku, które stało się przyczyną wszczęcia śledztwa.

O wszczęciu śledztwa poinformował dziś portal Onet.pl., który wskazał, że śledztwo toczy się przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcy.

Jak czytamy w zawiadomieniu o wszczęciu śledztwa – którego treść poznaliśmy – postanowieniem Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 19 stycznia 2017 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 r. korzyści majątkowej znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 2,5 mln zł przez funkcjonariusza publicznego w osobie prezydent m.st. Warszawy lub jej zastępcy w związku z pełnieniem przezeń funkcji publicznej, w zamian za zaniechanie realizacji czynności służbowej. – czytamy w portalu onet.pl

Sprawa dotyczy zaniechania, które miało polegać na czasowym powstrzymaniu się urzędników od skorzystania do wystąpienia z wnioskiem od rady Warszawy o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ogródków działkowych przy Saskiej Kepie.

Zaniechanie, zdaniem dziennikarzy portalu onet.pl, miało polegać na czasowym powstrzymaniu się od skorzystania z ustawowej kompetencji do wystąpienia z wnioskiem do rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogrodów działkowych przy Saskiej Kępie w rejonie ul. Kinowej, al. Stanów Zjednoczonych oraz al. Waszyngtona w Warszawie. Z informacji portalu wPolityce.pl wynika, że nie dotyczy ono jednak konkretnie Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale ogólnie „urzędników” z warszawskiego ratusza.

Śledztwo toczy się na wstępnym etapie i dotyczy bardziej „urzędników”, a nie konkretnych osób. – poinformował dziś Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński

Portal wPolityce.pl dotarł do zawiadomienia, które w lipcu ubiegłego roku, Jan Śpiewak, złożył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie. Prawdopodobnie to doniesienie stało się początkiem śledztwa w sprawie możliwego przyjęcia łapówki przez prezydent Warszawy lub jej zastępcę. Śledczy będą teraz wyjaśniali tę sprawę.

Poniżej przedstawiamy dokumenty do których dotarł zespół wPolityce.pl:

