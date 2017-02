Około 40 tys. mieszkań ma powstać na prawie 250 ha gruntów przekazanych przez PKP na realizację programu Mieszkanie Plus. W Poznaniu podpisano między BGK Nieruchomości, PKP S.A. i kolejową spółką deweloperską XCity Investment umowę w sprawie przekazania tych terenów.

Rozpoczynamy dziś pierwszy etap naszej współpracy z PKP. Wstępnie wyselekcjonowaliśmy 17 lokalizacji w 10 miastach, ale docelowo jesteśmy zainteresowani inwestycjami w około 70 miastach, w których PKP posiada nieruchomości. Wkrótce poddamy te grunty szczegółowym analizom - przekazał PAP członek zarządu BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak.

Jak dodał, we współpracy z PKP zostały wytypowane wstępnie tereny o łącznej powierzchni ok. 250 ha, na których może powstać nawet ok. 40 tys. mieszkań.

Zapewne liczby te zostaną zweryfikowane. Dokładne dane będą znane po analizie chłonności terenów i uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowych planów, a także po przygotowaniu ostatecznych koncepcji architektonicznych - dodał.

Podpisana w środę umowa między BGK Nieruchomości, PKP S.A. i kolejową spółką deweloperską Xcity Investment określa zasady współpracy przy realizowaniu inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus, oraz inwestycji usługowo-komercyjnych, przez powołane w tym celu spółki celowe. Wśród wytypowanych lokalizacji, które mają zostać zagospodarowane w ramach programu znalazły się grunty m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Częstochowie.

Jak powiedział PAP prezes PKP S.A. Mirosław Pawłowski, "realizujemy wspólnymi siłami jako instytucje państwowe program państwowy i tutaj jest tylko i wyłącznie daleko idąca współpraca, wspieranie się. (...) Nie ma obawy, że my przekażemy tereny za tanio, BGK zapłaci za drogo – my realizujemy wspólny program na aktywach Skarbu Państwa".

Ważne, że mamy w tej chwili zdefiniowanych kilka dużych miast, o co zabiegaliśmy wspólnie, ponieważ mniejsze ośrodki mogłyby by nie zaabsorbować takiej liczby budowanych mieszkań. Przenieśliśmy więc wspólnie z BGKN punkt ciężkości na duże metropolie, stąd się pojawiła np. Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków - czyli duże aglomeracje, które są w stanie zaabsorbować podaż tych mieszkań - powiedział.

Program "Mieszkanie Plus" przewiduje budowę tanich lokali na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności, gdzie średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kw., a w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania ma być to ok. 12 do 24 zł za metr kw.

Mieszkania mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez Skarb Państwa i gminy. Operacyjne prowadzenie inwestycji i zarządzanie powstałymi zasobami lokalowymi będzie koordynować Narodowy Operator Mieszkaniowy - obecnie pilotażowo funkcję tę pełni BGK Nieruchomości. Celem rządu jest, aby w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań, wobec średniej 363 mieszkań obecnie.

