Jeśli zapisy reformy unijnego systemu handlu pozwoleniami na emisję CO2 będą dla nas szkodliwe, to je zaskarżymy - zapowiedział w środę wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek.

Wiceminister uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej, podczas której informował m.in. o pracach nad reformą unijnego sytemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla (EU ETS).

System ETS to jedno z głównych narzędzi, które ma pomóc Wspólnocie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych zgodnie z przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie 40-procentowym celem na 2030 rok. Polska od samego początku ma z nim problem, gdyż oznacza on dodatkowe koszty dla naszej powiązanej z węglem gospodarki.

Pisaliśmy o tym Mobilizacja wśród europosłów. Chcą walczyć o polską energetykę

Pełnomocnik dodał, że czekamy na finalne przepisy dyrektywy ETS - ale jednocześnie zaznaczył – że jeśli będą one dla Polski niezadowalające, to będziemy je zaskarżymy.

To być albo nie być dla naszego kraju. I to nie są jakieś górnolotne moje wypowiedzi. To po prostu jest sprawa bytu. To jest autentycznie sprawa bytu narodowego, bezpieczeństwa energetycznego, bytu normalnego funkcjonowania gospodarki itd - przekonywał Sałek.