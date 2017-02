Zorganizowana grupa przestępcza wyłudzała VAT ze sprzedaży paliwa. Wyliczenia Urzędu Kontroli Skarbowej wskazują na to, że Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 700 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Funkcjonariusze CBŚ z Białegostoku zatrzymali 7 osób.

Jak informuje resort finansów, zarzuty jakie usłyszą zatrzymani dotyczą zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w tej grupie oraz składania urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowych, które zawierają nieprawdę, co do wysokości podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu. Prokuratora zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy.

Paliwa były sprowadzane do Polski od zagranicznych dostawców. Firmy - tzw. znikający podatnicy, działały ok. 3 miesięcy. W tym czasie nie składały deklaracji podatkowych, bądź też w składanych deklaracjach wskazywały nieprawdziwe informacje. To właśnie na tych firmach ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa. Pomiędzy tymi firmami a kolejnymi firmami buforowymi odbywał się fikcyjny obrót paliwami. W rzeczywistości towar transportowany był bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy. Dzięki tej działalności ostateczny odbiorca paliwa wykazywał w swoich deklaracjach nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku naliczonego, mając świadomość, że podatek ten nie został odprowadzony na wcześniejszych etapach obrotu. W ten sposób Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych.– czytamy w informacji resortu.