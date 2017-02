Dynamika PKB w 2017 r. w Polsce będzie zbliżona do 3,5-3,6 proc. rok do roku - powiedział w środę Adam Glapiński, prezes NBP. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych NBP na środowym posiedzeniu.

Jak mówił szef banku centralnego, odbicie wzrostu gospodarczego nastąpi w II kwartale tego roku, "w najgorszym wypadku w połowie roku, ale ja się spodziewam na przełomie I i II kw.".

Odnosząc się do decyzji ws. wysokości stóp procentowych prezes NBP stwierdził, że

Rada decyduje w całości". "Każdy ma trochę inną ocenę tych samych faktów i tendencji. (...) Na razie się zgadzamy wszyscy, że +wait and see+ (poczekamy - zobaczymy - PAP)jest najlepszą strategią. Obserwujemy to, co jest" - mówił.