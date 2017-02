Pod względem cyfryzacji krajów Unii Europejskiej – Polska znajduje się pod koniec digital index. Nasza pozycja to 24-25 miejsce wśród 28 krajów, co świadczy o naszym zacofaniu. Polska podjęła działania mające na celu zmianę naszej pozycji.

Jednym ze sposobów na nadgonienie jest uruchomiony w zeszłym program Paperless&Cashless, który pozwoli za pośrednictwem internetu załatwić nasze sprawy w urzędzie. Dodatkowo wspierany będzie obrót bezgotówkowy, dzięki czemu za 3 lata zmiany będą bardzo widoczne.

– Zakup towarów, zakup usług, płacenie podatków i inne podobne działania w internecie nie mogą zostać zrealizowane za gotówkę, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przykłada dużą wagę do zwiększenia obrotu bezgotówkowego – powiedział Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Ponad 150 urzędów jest przystosowanych do płatności bezgotówkowych, a do końca roku już w każdym urzędzie będzie to możliwe. Obecnie wdrażamy projekt, wedle którego każda nowa kasa fiskalna od 1 stycznia 2018 roku będzie podłączona do sieci Ministerstwa Finansów. Paragony z tych kas będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie będą one wyłącznie zalegać w archiwum – będzie możliwość ich odczytu i wykorzystania danych, np. do reklamacji czy gwarancji. Dodatkowo zgromadzone dane będzie można użyć dla przyznania benefitów konsumentom – podkreślił Kościński.

eNewsroom.pl/ as/