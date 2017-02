Pisma sądowe i wiadomości od administracji będzie dostarczać Poczta Polska – wynika z projektu ustawy, skierowanego do konsultacji. Tym samym rząd wycofuje się z liberalizacji rynku, po której przesyłki sądowe trzeba było odbierać w kioskach Ruchu czy sklepach

Proponuje się systemowe rozwiązanie problemu poprzez nowelizację ustawy Prawo pocztowe, polegającą na dodaniu nowego artykułu, 17a, zgodnie z którym doręczane przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Owym operatorem wyznaczonym jest obecnie Poczta Polska, która będzie pełnić tę funkcję do 2025 r. Generalnie jednak będzie on wyznaczany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w drodze konkursu. Wg uzasadnienia, przepisy unijne dają prawo krajom członkowskim do wyznaczania jednego lub kilku operatorów w celu obsługi przesyłek poleconych w procedurach pocztowych oraz administracyjnych.

Problem, o którym mówi się w ustawie, to skutek liberalizacji przepisów. Po jej wprowadzeniu konkurs na obsługę przesyłek sądowych i prokuratur wygrała firma Polska Grupa Pocztowa, we współpracy z InPost. Kiedy te firmy przejęły tę usługę, posypały się skargi na nieprawidłowości, związane z dostarczaniem pism urzędowych – były problemy z terminowością, awizowaniem, dostępem do placówki lub wskazanego punktu odbioru, wreszcie na dostęp do danych osobowych, który uzyskały osoby nieuprawnione.

Liczba skarg wzrosła kilkukrotnie już na początku 2014 r., kiedy ruszyła obsługa sądów i prokuratur przez wskazane firmy. Urząd Komunikacji Elektronicznej skontrolował firmy, które brały udział w obsłudze – poza PGP i InPostem, kontrola objęła jeszcze Ruch. Kontrolerzy potwierdzili zarzuty, jakie pojawiały się w skargach. Potem sprawdził jeszcze, czy wskazane w kontroli nieprawidłowości zostały usunięte, co skończyło się albo karami – dla Ruch, kontynuacją postępowania, polegającą na ponownym rozpatrzeniu sprawy. Generalnie jednak uznano, że nie powiodło się przejęcie obsługi pism urzędowych przez prywatne firmy pocztowe.