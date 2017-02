"Nie przyjęłam korzyści majątkowej wskazanej w zawiadomieniu, które trafiło do prokuratury ani jakiejkolwiek innej" - mówi prezydent miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tymczasem dziennikarze dotarli do informacji o tym, iż prokuratura planuje postawić prezydent Warszawy zarzuty.

Chodzi oczywiście o Aferę Reprywatyzacyjną. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga planuje wszczęcie postępowania w sprawie przyjęcia w nieustalonym jeszcze miejscu w roku 2008 korzyści majątkowej w wysokości 2,5 mln złotych, poinformował Onet.pl. Na razie jednak nie wiadomo czy chodzi o prezydenta Warszawy czy któregoś z jej zastępców.

Chodzi o nieruchomość na której znajdują się ogródki działkowe na Saskiej Kępie. Postępowanie zostało wszczęte po wezwaniu radnego Jana Śpiewaka ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odpiera zarzuty w oświadczeniu:

Nie przyjęłam korzyści majątkowej wskazywanej w ww. zawiadomieniu ani jakiejkolwiek innej. Gotowa jestem do podjęcia koniecznej współpracy z prokuraturą. Fakty te wprost przeczą logice przyjętej w zawiadomieniu pana Jana Śpiewaka, iż działam na szkodę m. st. Warszawy. Twierdzenia zawarte w tym zawiadomieniu oraz wielokrotnie podawane w dniu dzisiejszym w przestrzeni medialnej, jakobym przyjęła korzyść majątkową, noszą cechy bezprawnego zniesławienia mojej osoby.

Jak podkreśla prezydent Warszawy finalnie Sąd Okręgowy w Warszawie w 2016 roku stwierdził nieważność umowy sprzedaży praw i roszczeń nieruchomości na Saskiej Kępie, wskutek czego miasto nie musi zwracać tej nieruchomości ani wypłacać za nią odszkodowania.

Jednak dziennikarze Onet.pl dotarli do zawiadomienia o wszczęciu śledztwa jakie poprowadzi prokuratura:

Na czym miało polegać zaniechanie?

Czasowym powstrzymaniu się od skorzystania z ustawowej kompetencji do wystąpienia z wnioskiem do rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogrodów działkowych przy Saskiej Kępie w rejonie ul. Kinowej, al. Stanów Zjednoczonych oraz al. Waszyngtona w Warszawie.