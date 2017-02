Od jutra Orange rusza ze sprzedażą nowego pakietu Orange Love. Pakiet w zależności od wariantu zawiera: internet (światłowód), telewizja 4K Ultra HD i nielimitowane rozmowy zarówno stacjonarne w kraju, do Unii Europejskiej, Kanady, USA oraz na numery komórkowe do USA i Kanady. Oferta zawiera jedną cenę, umowę i płatność za wszystkie usługi.

W Orange Love klienci znajdą wszystko to, co mamy najlepsze – proste rozwiązania oparte na najnowszych technologiach, zupełnie nową jakość doświadczania telewizji, w bardzo przystępnej cenie. To wszystko nie byłoby możliwe bez inwestycji w naszą sieć, 4G i światłowodową – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.