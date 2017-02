Córka obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa - Ivanka - od lat jest dla amerykańskich kobiet ikoną stylu i dobrego smaku w modzie. Jednak nawet to nie uchroniło jej przed atakiem przeciwników jej ojca.

Donald Trump jest głośno krytykowany za wiele swoich posunięć politycznych, takich jak choćby zakaz wjazdu dla obywateli kilku państw muzułmańskich do USA. Trump natrafia nie tylko na opór ze strony oponentów politycznych ale też jego rodzina musi znosić pewne nieprzyjemności. W ubiegłym tygodniu grupa znanych amerykańskich projektantów mody ogłosiła, iż nie będzie projektowała ubrań dla pierwszej damy USA - Melanii Trump. Teraz skierowano kolejne uderzenie - tym razem w Ivankę Trump, córkę prezydenta. Ma ono osłabić jej firmę.

Ivanka Trump od lat prowadzi firmę produkującą odzież, torebki i akcesoria dla kobiet. Wyroby marki córki Donalda Trumpa cieszą się popularnością ze względu na przystępne ceny i charakterystyczny, elegancki styl. Jednak sieć sklepów Nordstrom ogłosiła, iż w związku z działaniami prezydenta USA wycofuje ze sprzedaży produkty sygnowane marką Ivanki Trump.

Nordstrom jest dużą siecią handlową, oferującą swoje produkty zarówno w sieci sklepów jak i on-line. Ich bojkot marki córki prezydenta mógłby więc poważnie zaszkodzić firmie Ivanki Trump. Jednak okazuje się, iż efekt może być odwrotny od zamierzonego.

Już w kilka minut po ogłoszeniu przez Nordstrom informacji o wycofaniu produktów z oferty prezydent USA w ostrych słowach na Twitterze wziął córkę w obronę:

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!