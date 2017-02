Banki nie stały się biedniejsze, mimo wprowadzenia w zeszłym roku podatku bankowego. Zysk sektora bankowego w 2016 r. wzrósł do 13,91 mld z czyli o ponad 24,3 proc. w porównaniu do 2015 r. kiedy to zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,19 mld zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego na swoich stronach internetowych.

Z tytułu odsetek wynik sektora bankowego wzrósł w opisywanym okresie do 38,06 mld zł (o 7,6 proc.) wobec 35,38 mld z na koniec 2015 r. Z tytułu prowizji zmniejszył się o 5,4 proc. do 12,6 mld zł wobec 13,32 mld z na koniec 2015 r.