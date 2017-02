Inwestycje współfinansowane przez UE mogą zwiększyć dynamikę wzrostu gospodarczego w 2017 r. o blisko 1 pkt proc. - powiedział w czwartek dziennikarzom wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego w latach 2018-2019 może to być ok. 1,5 pkt. proc. rocznie.

W 2016 roku wpływ inwestycji z udziałem środków UE na dynamikę wzrostu PKB wyniósł - jak wskazał wiceminister - 0,4-0,6 punktu procentowego. Natomiast w tym roku mamy szansę nawet na około 1 pkt proc. dodatkowo, właśnie dzięki funduszom unijnym - poinformował Kwieciński.

Wydaje mi się, że to jest realne, bo chcemy podpisać umowy na połowę wszystkich dostępnych środków. Oczywiście nie wszystkie te umowy podpisane będą miały swoje odbicie w PKB w tym roku. Ale wydaje mi się, że znacząca część - wyjaśnił.

W jego ocenie najważniejsze dla polityki spójności będą lata 2018-2019.

Przewiduję, że w polityce spójności pik nastąpi w roku 2019. Tam będzie przynajmniej 1,5 pkt. proc. - dodał.

Wiceminister uważa, że polityka spójności na polską gospodarkę działa stabilizacyjnie. Nie obawia się więc, że Brexit wywrze tu negatywny skutek, a wręcz przeciwnie - przyspieszy dysponowanie środkami unijnymi w latach 2014-2020.

Jego zdaniem dla polskiej gospodarki największym zagrożeniem mogą być inne wydarzenia w gospodarce światowej.

Z tego punktu widzenia to ma często dużo większy wpływ, aniżeli nasze polityki wewnętrzne. Zresztą to widzimy: (...) głównym czynnikiem inflacji są ceny surowców, na to mamy znikomy wpływ. Ale ponieważ kupujemy je za granicą, to się przekłada na inflację i naszą gospodarkę - tłumaczył.

Powiedział także, że z analiz Ministerstwa Rozwoju dotyczących poprzednich lat wynika, że w czasie spowolnienia gospodarczego w 2009 roku i w latach 2012-2013, fundusze unijne pomogły Polsce utrzymać dodatni wzrost. "Ten wzrost byłby po prostu bardzo mały, gdyby nie fundusze unijne" - podkreślił wiceminister.

Polska na lata 2014-2020 ma do wykorzystania 82,5 mld euro środków z Unii Europejskiej. W poprzedniej perspektywie (2007-2013) miała na to ok. 15 mld euro mniej.

SzSz(PAP)