Ponad 70 proc. Polaków chce przejść na emeryturę, najpóźniej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki (IRG) SGH.

Z opublikowanych wyników badania wynika, że 11,1 proc. uznało, że będzie aktywnie poszukiwać możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, nawet gdyby wiązało się to z niższym świadczeniem. 59,1 proc. respondentów deklaruje chęć przejścia natychmiast po uzyskaniu odpowiedniego wieku. 29,1 proc. spośród respondentów zapewniło, że zamierza pozostać w pracy nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby wypracować jak najwyższą emeryturę.

Aż 76 proc. Polaków uważa, że wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego nie zapewni im odpowiedniego poziomu życia. Dlatego dziwić może fakt, że aż co dziewiąty ankietowany chce skorzystać z wcześniejszej emerytury, która będzie przecież jeszcze niższa – ocenia dr Mirosław Bieszki, Doradca ds. Ekonomicznych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Z badań wynika, że skłonność do przechodzenia na emeryturę wzrasta wraz z wiekiem. 43 proc. respondentów - w wieku 50-64 lata - deklaruje chęć przejścia na wcześniejszą emeryturę, nawet kosztem wysokości świadczenia. Jedynie 14,3 proc. spośród nich chce pozostać na rynku pracy jak najdłużej.

Możliwe jest, że osoby ze starszego pokolenia mają inny stosunek do pracy i oczekują jak najszybszego przejścia na emeryturę. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że wraz z wiekiem zmienia się skłonność do podejmowania aktywności na rynku pracy, co przekłada się na częstszy wybór najprostszego rozwiązania – przejścia na emeryturę. – komentuje dr hab. Piotr Białowolski z IRG SHG. –

Zdecydowanie największą skłonnością do dłuższego pozostawania na rynku pracy cechują się osoby pracujące na stanowiskach nierobotniczych. Ok. 40 proc. badanych chce pracować nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najmniejsza chęć do dalszej pracy charakteryzuje grupę osób pracujących w rolnictwie. W tej grupie jedynie 13 proc. chce pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego w celu podniesienia wysokości świadczenia.