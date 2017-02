Rząd jest ustabilizowany, ja w tej chwili nie widzę powodów do zmiany w rządzie - oświadczył dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef Prawa i Sprawiedliwości był pytany w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce o przegląd resortów, którego dokonała premier Beata Szydło oraz czy przyglądając się rządowi, widzi "słabe ogniwo".

"(Przegląd resortów) to jest przedsięwzięcie pani premier. Ja się temu jakoś specjalnie nie przyglądam. Sądzę, że ma ono przede wszystkim charakter mobilizacyjny, próby, aby motywować ministrów do energicznego działania. W tej chwili rząd jest ustabilizowany i jeżeli nie nastąpią jakieś wydarzenia, których w tej chwili nie potrafię przewidzieć, to ja w tej chwili nie widzę powodów do zmian w rządzie" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

