Tauron rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod numer alarmowy.

Pierwszą z inteligentnych stacji spółka zainstalowała w miejscowości Sobin na Dolnym Śląsku. W stacji energetycznej zostały zainstalowane urządzenia, które dokonują pomiarów prądu, a stała kontrola parametrów sieci odbywa się poprzez sieć internetową. Dzięki błyskawicznej informacji, energetycy mogą szybciej usunąć awarię. Tym samym minimalizowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej do naszych klientów.

To dla nas kolejny krok do usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej, czyli miedzy innymi do szybszego lokalizowania i usuwania awarii, a tym samym do ograniczenia przerw w zasilaniu naszych klientów. Dzięki temu, że system powiadamia nas o wystąpieniu awarii, sprawniej identyfikujemy uszkodzenia, co w konsekwencji powinno skrócić czas przerw w dostawie energii, a to sprawa o podstawowym znaczeniu – mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja. Dotychczas w ten sposób monitorowane były sieci wysokiego i średniego napięcia. Teraz w systemach dyspozytorskich została odwzorowana sieć niskiego napięcia i skonfigurowane sygnały alarmowe. W momencie awarii, czyli braku prądu u odbiorcy, dyspozytor dostaje sygnał alarmowy on-line i może natychmiast wysłać na miejsce energetyków, którzy przywrócą zasilanie.