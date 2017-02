Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował klauzule waloryzacyjne w umowach zawartych z Bankiem Millennium. Chodzi o cztery postępowania przed warszawskimi sądami, które dotyczą umów kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego – poinformował UOKiK.

Jak informuje Urząd, konsumenci domagają się od Banku Millennium zwrotu opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące waloryzacji kwoty i rat kredytu oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Urząd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. Nie informują one kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza kolejne opłaty z tego tytułu. Obciążają kredytobiorców kosztami świadczenia, podczas gdy jedynym jego beneficjentem jest bank. Jednocześnie konsumenci nie mogą sprawdzić za co tak naprawdę płacą. Prowadzi to do sytuacji, w której ryzyko gospodarcze wynikające z prowadzenia działalności bankowej jest przerzucane na klientów – napisano w komunikacie.