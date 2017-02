Unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych - to cel ustawy o wymianie informacji podatkowej, którą w piątek uchwalił Sejm.

Ustawę poparło 424 posłów, 2 było przeciw, również 2 się wstrzymało.

Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywy unijne w sprawie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontroli ich wykonywania.

W związku z ogromnym wzrostem mobilności podatników, liczby transakcji transgranicznych oraz internacjonalizacji instrumentów finansowych proces określenia wysokości należnych podatków jest coraz trudniejszy. Te narastające trudności mają wpływ na funkcjonowanie systemów podatkowych, co z kolei skłania podatników do oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, podczas gdy uprawnienia kontrolne pozostają na szczeblu krajowym - tak uzasadnienie do ustawy tłumaczy jej cel.

Bez wzajemnej współpracy administracji podatkowych pojedyncze państwo członkowskie nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. W celu przezwyciężenia negatywnych skutków tych zjawisk konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu współpracy administracyjnej między administracjami podatkowymi - dodaje dokument.