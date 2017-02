Na dziś nie ma "złotego środka" ws. rozwiązania problemu frankowiczów, ale z pewnością tym ludziom trzeba pomóc - powiedziała w piątek dziennikarzom w Sejmie szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek.

Dziennikarze pytali Witek o piątkową wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że frankowicze powinni wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć walczyć w sądach. Według niego "rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego".

Szefowa gabinetu premier odparła, że o znaczenie wypowiedzi trzeba pytać prezesa PiS.

Jak podkreśliła, sprawą frankowiczów zajmował się prezydent Andrzej Duda, który w Sejmie złożył projekt ustawy.

Przede wszystkim to jest jego projekt ustawy. Jak wiemy on poddawany jest krytyce. Frankowiczom się to nie podoba. Wiemy, jaka jest sytuacja, to nie jest proste rozwiązanie. Na tę dzisiejszą chwilę takiego złotego środka nie ma. Ale z pewnością tym ludziom trzeba pomóc, tylko jak ktoś znajdzie złoty środek, jak to zrobić, to pewnie z tego skorzystamy - powiedziała szefowa gabinetu premier.