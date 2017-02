Preferujemy projekt tzw. ustawy spreadowej złożony przez prezydenta; powinien być podstawą rozwiązania problemu "frankowiczów" - podkreślił w piątek szef sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS).

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w piątek w radiowej Jedynce, że rząd w rozwiązaniu problemów dotyczących walutowych kredytów hipotecznych nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego, a "frankowicze" powinni szukać pomocy w sądach.

O tę wypowiedź dziennikarze pytali w Sejmie posła PiS Jacka Sasina.

Szef sejmowej komisji finansów podkreślił, że na posiedzeniu podkomisji były omawiane projekty dot. pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyty, m.in. projekt prezydencki.

Pan prezydent powiedział, że składa ustawę spreadową, a jednocześnie porozumiał się z Komitetem Stabilności Finansowej, że ten Komitet podejmie działanie wobec banków, które skłoni je, żeby wspólnie z kredytobiorcami dokonywały przewalutowania kredytów na warunkach, które będą korzystne dla kredytobiorców. I to się dzieje - dodał.

My ten projekt preferujemy i będziemy uznawać za ten, który powinien być podstawą rozwiązania tego problemu - zaznaczył.

Jak poinformował, rozmawiał w czwartek na ten temat z szefem NBP Adamem Glapińskim.

Sasin przyznał przy tym, że dotąd zapadające wyroki sądów "są bardziej korzystne dla kredytobiorców, niż jakiekolwiek projekty, które się pojawiły".

Wypowiedź prezesa PiS skomentował także poseł Tadeusz Cymański.

Problem ze spłacaniem kredytów jest ogromny, ale jeżeli chodzi o +frankowiczów+, to jedno jest pewne: spełnienie oczekiwań tych, które wyrosły, zostały wielokrotnie wyrażone, jest po prostu niemożliwe. A gdyby miało nawet nastąpić, to z ogromnym ryzykiem naruszenia systemu bankowego. Jeżeli mówimy o kwocie 100 miliardów, a takie szacunki są, to nawet +frankowicze+ uznają, że taką operację mógłby zrobić ktoś, kto ma za nic finanse państwa - powiedział.