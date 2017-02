Rynek suplementów diety w Polsce jak i UE jest bardzo liberalny, praktycznie poza kontrolą. Żeby wypuścić produkt na rynek w Wielkiej Brytanii nawet nie trzeba o tym fakcie zawiadamiać odpowiednika polskiego Głównego Inspektora Sanitarnego. W Niemczech podobnie jak w Polsce wystarczy wysłać takie zawiadomienie jednak jest to tylko formalność. W efekcie produkty, które trafiają na rynek mogą być przez producentów nie przebadane i zawierać szkodliwe substancje

Jak zapewnia Jan Bondar rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w Polsce dodatkowo wdraża się tzw. postępowanie w ramach, którego żądamy dodatkowych opinii o suplementach. Najczęściej wysyłamy dokumentację bądź produkt do Instytutu Żywności i Żywienia oraz do Urzędu Rejestracji Leków. Choć postępowanie sprawdzające trwa, producent może w tym czasie sprzedawać produkty. Dlatego też dopóki nie ma ostatecznej opinii suplementy mogą zagrażać zdrowiu, bo nie są objęte tak restrykcyjnym procedurom jak leki przed wypuszczeniem na rynek.

Z powodu tego postępowania, jakie stosujemy wobec producentów, ci ostatnio poskarżyli się do Komisji Europejskiej, że blokujemy wolny przepływ towarów. Cały czas trwa postępowanie w tej sprawie i jeszcze nie mamy ostatecznego werdyktu KE - mówi Bondar z GIS.

Jak tłumaczy rzecznik GIS to prawo unijne wymaga, aby najpierw urzędy krajowe udowodniły przypadek naruszenia prawa, a każdy z nich musi być rozpatrywany indywidualnie. Jeśli w toku postępowania zostanie wykazane, że dany specyfik zawiera niedozwolone lub szkodliwe substancje dopiero wtedy można taki produkt wycofać z rynku .

GIS przeprowadza wyrywkowo ok. 10 tys. badań tych specyfików rocznie. Pomagają też sami producenci, którzy donoszą na konkurencję do Inspektora Sanitarnego.

Dużym problemem, na który zwraca uwagę Bondar jest często nierzetelna informacja przekazywana w reklamach, nierzadko w wprowadzająca potencjalnego konsumenta w błąd.

Jednym z przykładów jest stwierdzenie że suplement diety ma właściwości lecznicze - co jest nieprawdą, to tylko substytut - twierdzi Bondar z GIS. Niedopuszczalne jest też to, żeby przy przewlekłych chorobach pacjenci brali suplementy samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem. Wtedy np. w połączeniu z lekami mogą nawet poważnie zaszkodzić - dodaje Bondar.