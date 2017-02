Kwiaty, czekoladki czy walentynkowy gadżet kupowany na okolicznościowym straganie są już passe. Dziś prezenty i niespodzianki są coraz bardziej wyrafinowane. Teraz zakochani obdarowują się ekskluzywnymi perfumami, frywolną bielizną i coraz częściej – erotycznymi gadżety. Zainteresowanie tą kategorią rośnie dynamicznie z roku na rok. Rosną zatem też kwoty jakie przeznaczamy na prezenty - wynika z raportu ceneo.pl

W tym roku już niemal połowa zakochanych klientów deklaruje wydanie kilkuset złotowych kwot – nie będą to zatem symboliczne drobiazgi, a pełnowartościowe prezenty. 27 proc. wyda od 100 do 300 zł, a 10 proc. nawet 500 zł na prezent.

Planowanie Walentynek zaczyna się z roku na rok coraz wcześniej. Kiedyś najczęstszym prezentem były kwiaty, słodycze lub tematyczny gadżet, nabywany na okolicznościowym stoisku. Dziś prezenty i niespodzianki są coraz bardziej wyrafinowane, a przygotowania i zakupy wymagają znacznie więcej czasu. „Sezon na miłość” startuje w handlu już pod koniec stycznia: ponad połowa (51proc.) klientów rozpoczyna wtedy poszukiwania idealnej niespodzianki dla swojej drugiej połówki.

Tą niespodzianką najczęściej będzie prezent – planuje go aż 3/4 obchodzących Walentynki. Wręczony zapewne będzie w czasie wspólnego wyjścia do restauracji i do kina lub teatru – to wciąż popularne sposoby na wyjątkowe, odświętne spędzenie czasu z ukochanymi. Do łask wróciły w tym roku jednak także domowe romantyczne kolacje oraz prezenty do-it-yourself, które - inaczej niż w ubiegłych latach - są tak samo popularne, jak skorzystanie z gotowej oferty gastronomiczno-kulturalnej.

Prezenty będą osobiste, zgodnie z najnowszymi trendami są to: perfumy i ekskluzywne kosmetyki, biżuteria, zegarki, frywolna bielizna i coraz częściej – erotyczne gadżety. To kategoria, której popularność w serwisie Ceneo.pl rośnie z roku na rok – zarówno pod kątem prezentowanej oferty, jak i zainteresowania klientów. Erotyczne zakupy już dawno przestały być tematem tabu. W ciągu ostatnich 5 lat w serwisie Ceneo.pl odnotowano 100-procentowy wzrost popularności tego asortymentu.

W lutym 2017 roku erotyczne akcesoria i gadżety oferuje niemal 300 sklepów – a klienci mogą wybierać spośród ponad 30 tysięcy produktów. Gorący zakupowy sezon w tej kategorii to okres od listopada do połowy lutego, zaś absolutny pik przypada - tu bez zaskoczeń - na drugi tydzień lutego. Popularne są zarówno „łagodniejsze” erotyczne akcesoria (odważniejsza bielizna, przebrania, perfumy z feromonami, afrodyzjaki wibratory i stymulatory), ale też te nieco odważniejsze, np. erotyczne huśtawki.