Analiza ruchu internetowego w styczniu, przeprowadzona przez ekspertów z firmy Check Point, na podstawie danych z ThreatCloud Map wskazuje, że ogólny poziom bezpieczeństwa sieciowego w porównaniu z grudniem uległ w Polsce pogorszeniu. Nasz kraj spadł o 32 miejsca w globalnym rozstawieniu najbezpieczniejszych krajów.

Polska w najnowszym zestawieniu zamyka czołową światową „czterdziestkę” krajów o najwyższym stopniu bezpieczeństwa. Niestety, jest to spadek aż o 32 pozycje w stosunku do danych z grudnia 2016! Z indeksem bezpieczeństwa na poziomie 37,6, ulokowaliśmy się szóstej pozycji w UE (w zeszłym zestawieniu byliśmy numerem 2) i zostaliśmy wyprzedzeni m.in. przez Danię, Estonię, Belgię czy Bułgarię.

Szeroki wachlarz zagrożeń, obserwowanych w styczniu, pokazuje przed jak poważnym zadaniem stoją działy IT firm i organizacji, by zabezpieczyć sieci przeciwko atakom. By bronić się przed hakerami, organizacje powinny stosować zaawansowane środki zapobiegawcze dla sieci, punktów końcowych i urządzeń mobilnych. – twierdzi Nathan Shuchami, szef działu prewencji zagrożeń w firmie Check Point.