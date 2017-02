Mali i średni przedsiębiorcy mają olbrzymie luki w wiedzy o jednolitym pliku kontrolnym (JPK) – alarmuje Sage po ogłoszeniu wyników zorganizowanego przez siebie Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o JPK. Niemal połowa z nich nie wie, kto jest małym i średnim przedsiębiorcą. A to właśnie firmy z sektora MŚP już 27 lutego br. muszą wysłać pierwszą ewidencję VAT w postaci JPK.

Z przeprowadzonego przez Sage testu wynika, że przedsiębiorcy mają fragmentaryczną wiedzę na temat JPK. Test był okazją dla małych i średnich przedsiębiorców, aby sprawdzić stan przygotowań swojej firmy do nowych obowiązków prawno-podatkowych. Tymczasem aż 85 proc. uczestników umiało poprawnie odpowiedzieć co najwyżej na połowę pytań.

Jedynie nieliczni są kompleksowo przygotowani do poradzenia sobie z nowymi obowiązkami prawno-podatkowymi – uważa Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage. Wyniki testu pokazują, że jedynie 55% jego uczestników wie, jak prawidłowo rozpoznać „małego przedsiębiorcę”, który od początku tego roku musi raportować struktury JPK VAT.

63 proc. uczestników testu zdaje sobie sprawę, że strukturą JPK, której raportowanie jest obowiązkowe w segmencie MŚP jest jedynie JPK VAT. Niemal jedna trzecia sądzi, niesłusznie, że musi raportować faktury VAT (JPK_FA).

Co piąty uczestnik testu uważa, że może przesłać dowolnie wiele plików JPK_VAT (wersja 2) do Urzędu Skarbowego, a urząd je scali, podczas gdy plik może być tylko jeden.

Warto zauważyć, że do testu przystąpiło niemal 5 tys. przedsiębiorców, ale jedynie co czwarty zdołał go ukończyć. Termin wysyłki pierwszego pliku JPK VAT dla małych i średnich przedsiębiorców mija już 27 lutego br., więc to już ostatni dzwonek, aby wprowadzić w swoich firmach odpowiednie rozwiązania by sprostać wymogom ustawy – twierdzi Ciski z Sage.