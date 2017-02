Dla osób z pokoleń Y (urodzonych od 1984 do 1997) i Z (urodzonych po 2000 roku) wysokie wynagrodzenie nie jest już najważniejszym kryterium wyboru pracodawcy – dziś liczy się możliwość rozwoju, docenienie, ale także elastyczność pracy i dostęp do nowoczesnych technologii, usprawniających system wykonywania obowiązków.

Badanie "The 2016 Deloitte Millennial Survey" przeprowadzone na 7,7 tys., przedstawicieli pokolenia Y z 29 krajów świata wykazało, że siedmiu na dziesięciu respondentów ma dostęp do e-maila służbowego w swoich telefonach komórkowych oraz tabletach, a 67 proc. z nich ma elastyczny czas pracy. Mimo to, zaledwie 43 proc. badanych może pracować zdalnie, a aż 3/4 z nich chciałoby mieć taką możliwość. Co ważne, na rynek pracy wkracza pokolenie Z, które jest nieustannie online i nie wyobrażają sobie życia bez korzystania z nowych technologii, a świat wirtualny jest dla nich równie rzeczywisty jak ten, który otacza ich w realnym życiu. Czego przedstawiciele pokoleń Y i Z oczekują od swoich pracodawców?

Efektywnie i z dowolnego miejsca

Młodzi ludzie na rynku pracy od swoich pracodawców oczekują elastyczności w zakresie miejsca, godzin oraz formy pracy, ale również nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie narzędzi, które wspomogą realizację ich codziennych obowiązków – m.in. usprawnią kontakt z klientami oraz współpracownikami czy zapewnią efektywną pracę grupową i zdalną. Wymagania te spełnią rozwiązania w chmurze, takie jak UCaaS.

Jest to technologia łącząca różne kanały komunikacyjne: sms, czat, e-mail, wiadomości głosowe oraz wideokonferencje, za pomocą której pracownicy komunikują się ze sobą z dowolnego miejsca i urządzenia, zyskując w ten sposób możliwość efektywnej pracy zdalnej oraz zespołowej – mówi Marcin Rusewicz z firmy MCX Telecom. Wymierne korzyści pracownikom przyniosą również nowoczesne systemy Contact Center. Rozwiązanie to stanowi centrum kontaktu pomiędzy pracownikiem a klientem firmy. Dzięki niemu mogą oni swobodnie komunikować się przez dowolne medium - wideo, wiadomości e-mail czy sms, a także media społecznościowe, z których korzystają na co dzień. Co więcej, pracownicy mogą sami zdecydować skąd będą wykonywać swoje obowiązki, gdyż rozwiązanie to umożliwia efektywną pracę zdalną – dodaje Marcin Rusewicz z firmy MCX Telecom.

Kiedy szybko znaczy dobrze

W dobie cyfryzacji oraz dynamicznego rozwoju firm, pracownicy oczekują również dostępu do narzędzi, które skrócą czas potrzebny na realizację zadań. Dotyczy to także podróży służbowych, które nieraz wymagają od pracowników spędzenia wielu godzin na dojazdach, by na miejscu odbyć krótkie spotkanie. W tym przypadku pomocne są nowoczesne systemy wideokonferencyjne.