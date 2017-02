Co szósta duża firma meblarska nie płaci terminowo zobowiązań - wynika z danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Na 150,1 mln zł niesolidnie spłacanych długów - 78,4 mln zł to zaległości największych firm. Tymczasem kondycja finansowa producentów mebli nie jest zła.

Na rynku mebli Polska jest eksportową potęgą. Branży sprzyjają też rosnące zakupy rodaków. "Niezłą kondycję finansową producentów mebli potwierdza wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska. Mimo, to część firm nie płaci terminowo swoich zobowiązań" - twierdzą autorzy opracowania BIG InfoMonitor. Według nich "szczególnie niesolidne są duże przedsiębiorstwa".

Z ok. 31,7 tys. przedsiębiorstw produkujących meble - 1878 stanowią spółki prawa handlowego, reszta to firmy jednoosobowe lub spółki cywilne. "Głównie pierwsza grupa firm stoi za potęgą eksportową Polski, ale również (...) za większością przeterminowanych o co najmniej 60 dni płatności rat kredytów oraz zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę powyżej 500 zł" - zwraca uwagę, cytowany w opracowaniu, Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Na 150,1 mln zł niesolidnie spłacanych długów producentów mebli - 78,4 mln zł to zaległości największych firm. Odpowiadają za nie 293 większe przedsiębiorstwa (czyli 15,6 proc.). Na jedno przypada średnio 267,5 tys. zł zaległości. W puli prawie 30,17 tys. małych firm, 71,7 mln zł zaległości należy do 1338 producentów, nie płaci więc na czas 4,4 proc. Przeciętna zaległość małej firmy producenckiej to 53,57 tys. zł. Spośród dużych firm 15 na 100 nie reguluje swoich zobowiązań terminowo, a wśród małych - 4 na 100 - wynika z opracowania.

"Znacznie wyższy odsetek niepłacących na czas dużych firm potwierdza dominujące na rynku przekonanie, że duży może więcej, a mały może na pieniądze poczekać. Co niestety często dla małych podmiotów kończy się sporymi problemami, a w ostateczności upadłością" - zauważa Hildebrand.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Bisnode, Polska na 5,6 tys. firm w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej jest niemal dwie trzecie producentów mebli. W słabej sytuacji znajduje się jedna trzecia, a w bardzo słabej - 4,5 proc.

Nasz kraj z prawie 5-proc. udziałem zajmuje czwartą pozycję wśród eksporterów mebli, tuż za Chinami, Niemcami i Włochami. Wiele wskazuje na to, że 2016 rok okaże się dla branży rekordowy pod względem sprzedaży.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że "znaczna część eksportowanych mebli realizowana jest (...) pod marki zagraniczne - dla zagranicznych sieci handlowych i producentów mebli, co przekłada się na niższą rentowność produkcji". Dlatego choć w eksporcie wartościowo plasujemy się na czwartym miejscu, to pod względem ilości eksportowanych mebli ustępujemy jedynie Chinom - kilogram polskich mebli jest niemal o połowę tańszy, niż niemieckich, czy włoskich.

Według danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli polscy producenci najwięcej eksportują do Niemiec (80 proc. produkcji), następnie do Wielkiej Brytanii, Czech, Francji, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Hiszpanii, Belgii oraz Włoch. Nasze meble wysyłane są też do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Mongolii czy Kataru.

Według Bisnode na ocenę kondycji finansowej firm z sektora produkującego meble bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki, jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Uwzględniono też zdolność finansową podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez właścicieli firm.

W branży producentów mebli w Polsce działa ponad 31,7 tys. firm, zatrudniających ok. 150 tys. osób. Ponad 90 tys. ludzi pracuje ponadto w powiązanym z producentami mebli sektorze drzewnym. (PAP)