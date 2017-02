Firma Reuss-Seifert planuje przenieść z Niemiec do Nowej Soli (Lubuskie) cztery zakłady produkcyjne. Budowa fabryki ma rozpocząć się wiosną tego roku. Zatrudnienie znajdzie w niej ok. 280 osób - poinformowała rzecznik Urzędu Miejskiego w Nowej Soli Ewa Batko.

Kolejny inwestor to kolejne miejsca pracy, ale i kolejne podatki, które wpłyną do naszego budżetu. To istotne w kontekście naszych przyszłych inwestycji, jak choćby planowanej budowy basenu. Kilkanaście lat temu postawiliśmy sobie jeden cel: rozwój gospodarczy jako napęd do innych dziedzin życia - powiedział prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.