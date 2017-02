Jak podaje dzisiejszy (13.02) Dziennik Gazeta Prawna, Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo, które ma ustalić, czy urzędnicy rządu PO-PSL zaniedbali walkę z wyłudzeniami VAT w elektronice. Sprawa, która ruszyła w październiku ubiegłego roku, trafiła na Podlasie z Warszawy ze względu na jej „szczególną wagę i zawiły charakter”.

Gazeta Prawna donosi, że białostoccy śledczy sprawdzają, czy od 2013 r. do lipca 2015 r. funkcjonariusze publiczni dopełnili swoich obowiązków, by skutecznie przeciwdziałać wyłudzeniom VAT w obrocie sprzętem elektronicznym. Zaniedbanie urzędników mogło wiązać się z brakiem zmian prawnych, które – wprowadzone odpowiednio wcześnie – mogły zapobiec nadużyciom.

O problemie wyłudzeń VAT-owskich oraz ich wpływie na budżet państwa, mówił miesiąc wcześniej minister finansów, Mateusz Morawiecki.

Zidentyfikowaliśmy ogromny proces wyłudzeń VAT; to znaczy, że ktoś w sposób fikcyjny stara się te pieniądze wyprowadzić poprzez faktury, karuzele VAT-owskie, fikcyjny eksport. I tak stwierdziliśmy, że tylko na samej elektronice użytkowej, na twardych dyskach, telefonach komórkowych w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z fikcyjnym eksportem ok. 20 mld zł – podkreślał Morawiecki na początku bieżącego roku. Zdaniem resortu finansów, ciche przyzwolenie na nieuczciwe transakcje mogło prowadzić do zawyżania statystyk wzrostu gospodarczego.