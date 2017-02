Kilkadziesiąt startupów zgłosiło dotąd zainteresowanie udziałem w programie Pilot Maker, w ramach którego ich innowacyjne rozwiązania mogą być wdrożone przez duże firmy: Tauron, Kross i Amplus. W pierwszej rundzie weźmie udział 15 startupów. Nabór potrwa do końca lutego.

Przedsięwzięcie ma pobudzić współpracę korporacji z innowacyjnymi startupami, prowadząc do opracowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań. Trzej partnerzy programu: producent i dystrybutor energii (Tauron), wytwórca rowerów (Kross) oraz producent i dystrybutor świeżych owoców i warzyw (Amplus) określili najważniejsze obszary, w których potrzebują innowacji, licząc na współpracę z dynamicznymi startupami.

W poniedziałek przedstawiciele firm zainteresowanych udziałem w projekcie spotkali się w Katowicach z pomysłodawcami przedsięwzięcia, partnerami korporacyjnymi i ekspertami. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 startupów, które uczestniczyły w tzw. sesji Speed Dating, czyli cyklu 15-minutowych spotkań, podczas których można było np. omówić pomysły z przyszłymi partnerami jeszcze przed ich formalnym zgłoszeniem do programu.

Realizatorzy programu Pilot Maker spodziewają się, że spotkanie to zaowocuje kolejnymi zgłoszeniami ze strony startupów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. Zakwalifikowane do udziału podmioty otrzymają do 200 tys. zł finansowania i 50 tys. zł na warsztaty oraz tzw. dedykowany mentoring, czyli szerokie wsparcie eksperckie przy wypracowywaniu i wdrażaniu swojego rozwiązania.

Pierwsza runda programu, do której nabór potrwa do końca lutego, ruszy w marcu. Weźmie w niej udział pierwszych 15 startupów. Kolejne nabory zaplanowano do końca kwietnia oraz do końca czerwca br. Zainteresowanie przedsięwzięciem już teraz jest duże.

Spłynęło już do nas kilkadziesiąt zgłoszeń, które są w fazie oceny. W związku z dużym zwiększyliśmy liczbę ekspertów zaangażowanych po stronie dużych przedsiębiorstw, by przyspieszyć proces wstępnej selekcji - poinformowała w poniedziałek kierująca programem Pilot Maker Magdalena Jackowska-Rejman z firmy techBrainers.

Jej zdaniem duże zainteresowanie poniedziałkowym dniem informacyjnym, a także rosnąca liczba wejść na stronę internetową www.pilotmaker.pl i liczne telefony od potencjalnych zainteresowanych pozwalają spodziewać się wielu zgłoszeń do programu.

Program akceleracji Pilot Maker jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie wygrało blisko 6 mln zł dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest opracowanie rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w dużych przedsiębiorstwach.

Na powodzenie programu liczy m.in. grupa energetyczna Tauron, która z początkiem lutego uruchomiła spółkę pod nazwą Tauron Magenta w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych we współpracy ze startupami. Zajmie się ona m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną. Udział w programie Pilot Maker ma być jednym z narzędzi współpracy ze startupami.

Udział Taurona w programie Pilot Maker to zarówno okazja do rozbudowania doświadczenia grupy w modelu Open Innovation, ale również transfer wiedzy pomiędzy startupami a naszą firmą. Tauron korzysta z innowacyjnego podejścia tworzonego w startupach, natomiast młodzi przedsiębiorcy dostają możliwość wdrożenia swoich nowatorskich produktów i rozwiązań - skomentował w poniedziałek wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie spółki.

W sumie trzej partnerzy programu - Tauron, Kross i Amplus - zdefiniowali 86 wyzwań, które chcieliby podjąć, korzystając z innowacyjnych rozwiązań.

Tauron wskazuje m.in. na rozwiązania służące ograniczaniu strat dystrybuowanej energii elektrycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i urządzeń do monitorowania sieci, jak drony, sensory, czujniki, wykrywanie szumów itp.

Amplus liczy np. na stworzenie systemu, który pozwalałby zarządzać i optymalizować produkcję rolno-spożywczą, uwzględniając trendy rynkowe i prognozy zbytu poszczególnych produktów w kolejnych latach. Spółka oczekuje też nowych technologii związanych z metodami przedłużenia trwałości świeżych warzyw i owoców, szczególnie owoców miękkich (jak truskawki, borówki, maliny), sałat, pomidorów czy produktów kapustnych.

Przykładem wyzwania dla firmy Kross jest znalezienie takich rozwiązań dla roweru elektrycznego, by był on zawsze gotowy do użycia oraz by wyeliminować problemy z koniecznością ładowania jego akumulatora w tradycyjny sposób. Wśród oczekiwań firmy jest też np. stworzenie zintegrowanego z akumulatorem modułu, pozwalającego przesyłać użytkownikowi informacje o poziomie naładowania i temperaturze przechowywania akumulatora.

