W Rybniku otwarto pierwszy, lokalny, oddział e-Izby, która od początku roku realizuje projekt "Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa”. Celem projektu jest podnoszenie cyfrowych kompetencji lokalnej społeczności, w tym przedstawicieli samorządów, organizacji biznesowych, studenckich, wspólne działania edukacyjne, wymiana know-how. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego biznesu, organizacji biznesowych, samorządowcy oraz przedstawiciele urzędów centralnych.

Efektem podejmowanych działań ma być wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw oraz efektywne wdrożenie strategii dla gmin, miast i powiatów będącej podstawą cyfrowego rozwoju lokalnych społeczności, biznesu oraz organizacji.

Częścią spotkania było podpisanie przez Patrycję Sass-Staniszewską, Prezes e-Izby i Piotra Kuczerę, prezydenta Rybnika listu intencyjnego o wdrożeniu e-strategii dla miasta.

Spotkanie, było jednocześnie okazją do zaprezentowania założeń projektu "Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa”, który e-Izba realizuje przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Inicjatywa ta ma charakter edukacyjny oraz doradczy i jest filarem działalności e-Izby w regionach.

Realizując misję rozwoju e-gospodarki widzimy potrzebę silnej współpracy z samorządami w całej Polsce. Stąd pomysł na realizację projektu polskiej regionalnej gospodarki cyfrowej, aby poprzez wdrażanie strategii cyfryzacji w poszczególnych miastach – budować silną e-Polskę. Prowadzimy wiele aktywności na polu edukacji – zarówno konsumenta, jak i branży, aktywnie działamy w obszarze legislacji, wspierając niwelowanie barier prawnych utrudniających rozwój sektorowi cyfrowemu. To są działania, które mają wpływ na gospodarkę całego kraju i chcemy włączyć w nie również samorządy, biznes lokalny, a także uczelnie wyższe – podkreślała prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska.

Jak wynika z komunikatu, otwarcie śląskiego oddziału e-Izby jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i oczekiwania lokalnego biznesu oraz samorządów.

Śląski oddział Izby Gospodarki Elektronicznej to kolejna instytucja samorządu gospodarczego w naszym regionie. Organizacja z pewnością pozwoli na koordynację współpracy środowisk działających w obszarze usług cyfrowych. Mam nadzieję, że uruchomi także aktywność biznesową, doprowadzając do rozwoju e-usług. Liczę na owocną współpracę dla dobra społeczności regionu – mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Projekt "Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa" obejmuje m.in. organizację cyklu konferencji, w ramach którego w ostatnim kwartale 2017 roku e-Izba zaplanowała organizację na Śląsku dwóch wydarzeń o charakterze ogólnopolskim zatytułowanych: „Cyfryzacja w samorządzie. Perspektywy rozwoju na lata 2018/2019” oraz „Cyfryzacja w branży medycznej. Możliwości i perspektywy rozwoju działalności medycznej na lata 2018/2019”.

Z wielu rozmów i spotkań z lokalnym biznesem oraz samorządem wynika jednoznacznie, że na poziomie gmin, miast i powiatów istnieje ogromna potrzeba dostępu do rzetelnej wiedzy, analiz, badań, produktów i usług w zakresie cyfryzacji, naprzeciw której wychodzimy, uruchamiając aktywność lokalną. Projekt Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa to doskonała możliwość dla obecnych i nowych członków Izby Gospodarki Elektronicznej do prowadzenia kompleksowych działań edukacyjnych lokalnej społeczności w zakresie cyfryzacji oraz budowania owocnych relacji biznesowych i wzmacniania swojej obecności w regionach – zaznacza Robert Duda, menedżer ds. regionalnego rozwoju e-Izby.