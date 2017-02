Deficyt w obrotach bieżących w grudniu 2016 roku, który wyniósł 533 mln euro, był lepszy od przewidywań ekonomistów, którzy spodziewali się, że osiągnie poziom około 622 mln euro - powiedziała PAP szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Elżbieta Mączyńska.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski (NBP) podał, że liczone w zł saldo rachunku bieżącego, w grudniu 2016 r. było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł, a na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,0 mld zł), dochodów wtórnych (1,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld zł).

Ujemne saldo dochodów pierwotnych na poziomie 5 mld zł jest mniejsze niż rok temu. W jego skład głównie transfery kapitału zagranicznego, który jest obecny w Polsce. Są to na przykład dywidendy i inne świadczenia na rzecz kapitału zagranicznego. Tutaj widać problem, na który w strategii odpowiedzialnego rozwoju zwraca uwagę wicepremier Morawiecki - powiedziała Mączyńska. Jeśli chodzi o dodatnie saldo usług w wysokości 4,7 mld zł, należy to ocenić pozytywnie. W tym przypadku o saldzie decydują głównie nasze usługi transportowe. Nie wiadomo jednak jak trwała to będzie tendencja. Coraz więcej jest bowiem zabiegów ze strony innych krajów, dla których Polska jest silną konkurencją, aby utrudnić działanie polskich firm transportowych na takich rynkach jak niemiecki, czy francuski - dodała.

Zdaniem Mączyńskiej na uwagę zasługuje fakt, że import rośnie szybciej od eksportu, co powoduje deficyt obrotów towarowych.

Oznacza to, że więcej importujemy niż eksportujemy. Jednakże z drugiej strony może to sygnalizować zamiary producentów odnośnie rozwoju produkcji. Poza tym trzeba pamiętać, że grudzień jest miesiącem zwiększenia importu ze względu na okres świąteczny - powiedziała prezes PTE. Generalnie, jeśli dynamicznie rozwija się produkcja i producenci zamierzają ją zwiększać, to wzrasta import. (...) Może być to zaczynem przyszłego wzrostu produkcji, co korespondowałoby z sondażami prowadzonymi wśród polskich przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że aż 28 proc. spośród nich zgłasza zamiar zwiększenia płac, a duża część zgłasza zamiar zwiększenia zatrudnienia - Mączyńska.

Zwraca ona uwagę, że mamy ujemne saldo obrotów bieżących, ale trzeba pamiętać, że to tylko część bilansu płatniczego i gdybyśmy dodali do tego obroty kapitałowe, to saldo stałoby się dodatnie.

Jak podał NBP łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w grudniu było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Eksport towarów zwiększył się o 6,1 mld zł, tj. o 10,4 proc., natomiast import towarów w porównaniu do grudnia 2015 r. wzrósł o 7,4 mld zł, tj. o 12,7 proc.

