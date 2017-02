Philip Morris w Polsce nagrodzony za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną. Firma została wyróżniona i w Polsce, i na poziomie europejskim, zdobywając prestiżowy tytuł Top Employer Europe.

Philip Morris w Polsce drugi rok z rzędu znalazł się w gronie pięciu najlepszych pracodawców w kraju i został uhonorowany tytułem Top Employer Polska 2017. Firma otrzymała ten prestiżowy certyfikat już po raz czwarty i ponownie dołączyła do elitarnego grona organizacji nagrodzonych tym wyróżnieniem. Philip Morris International został również nagrodzony na poziomie europejskim – otrzymał tytuł Top Employer Europe 2017.

Top Employers Institute co roku przeprowadza międzynarodowe badanie i wskazuje czołowych pracodawców w skali globalnej: tych, którzy tworzą szczególne warunki pracy, dbają o pracowników, ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji, a także dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem.

Oferujemy ciekawą pracę, zindywidualizowane programy rozwoju oraz atrakcyjne wynagrodzenie i pakiety świadczeń dodatkowych. Zachęcamy naszych pracowników do rotacji między działami i zdobywania wiedzy w różnych obszarach. To najszybsza ścieżka do indywidualnego rozwoju i interesującej kariery. Angażujemy pracowników i dajemy im możliwość kreowania własnych karier. Ważne jest, aby odczuwali swój realny wpływ na biznes - powiedział Peter-Paul Adriaansen, Członek Zarządu, Dyrektor HR Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.