Pod koniec 2015 r. w Polsce było blisko 9 mln małżeństw; szacuje się, że w 2016 r. zawarto ok. 195 tys. nowych związków małżeńskich, o ponad 6 tys. więcej niż przed rokiem - informuje Główny Urząd Statyczny.

Z okazji walentynek GUS przypomniał, jak w ciągu ostatnich lat zmienia się liczba zawieranych małżeństw. Zwrócił uwagę, że w 2015 r. zawarto ponad 188,8 tys. małżeństw - o 38,6 proc. mniej niż w 1980 r. (wówczas było to ponad 307,3 tys.).

Dla porównania w 1990 r. zawarto ponad 255,3 tys. małżeństw, w 2000 r. - ponad 211 tys., w 2010 r. - ponad 228,3 tys.; liczba ta znacznie spadła w 2013 r. - do niespełna 180,4 tys.

GUS wskazał, że od trzech lat obserwujemy nieznaczny wzrost liczby zawieranych małżeństw, co może skutkować wzrostem liczby urodzeń (wzrosty i spadki liczby zawieranych małżeństw mają w perspektywie kolejnych 2-3 lat wpływ na zmiany w liczbie urodzeń).

Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi jest podobna. W 2015 r. małżeństwa wyznaniowe (tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego) stanowiły w Polsce ok. 62 proc. zawieranych prawnie związków (na wsi było to ok. 70 proc. wszystkich związków).

Wśród nowo zawartych związków ok. 81 proc. to małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami (na wsi - ok. 87 proc.).

W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrósł wiek nowożeńców - wskazał GUS. W 2015 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego związek małżeński wynosiła ponad 29 lat, a kobiety 27 lat; w przypadku obu płci było to o prawie 4 lata więcej niż w 2000 r.

Według wstępnych danych, w 2016 r. rozwiodło się ok. 64 tys. par małżeńskich - o 3 tys. mniej niż rok wcześniej.

PAP, sek