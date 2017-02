Przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne, stworzenie platformy emerytalnej dla przedsiębiorców i utworzenie funduszu inwestycyjnego przez Polski Fundusz Rozwoju - to elementy reformy emerytalnej i Programu Budowy Kapitału - powiedział PAP Paweł Borys, prezes PFR.

Jak przypomniał, w lipcu 2016 roku wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Emerytalne Polaków.

Natomiast pozostałe 25 proc. aktywów (ok. 35 mld zł) - dodał - zostanie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR. Dzięki temu - według Pawła Borysa - Fundusz Rezerwy Demograficznej "miałby w sumie ok. 55 mld zł aktywów, czyli bardziej realny kształt, co stanowiłoby pewien bufor bezpieczeństwa na przyszłość".

W końcówce ubiegłego roku zakończono przegląd systemu emerytalnego - rząd przyjął wnioski z tego przeglądu (...) Cieszę się, że ostateczne rekomendacje są spójne z Programem Budowy Kapitału, czyli będzie realizowany scenariusz przekształcenia OFE poprzez przekazanie ponad 100 mld zł na indywidualne konta emerytalne uczestników OFE - mówił Paweł Borys.

Drugi bardzo ważny element planowanej reformy - podkreślił prezes PFR - to upowszechnienie pracowniczych planów kapitałowych w celu oszczędzania na emeryturę.

Trzeba stworzyć platformę elektroniczną - portal - na którym będą dostępne rozwiązania techniczne, które pozwolą kilku milionom przedsiębiorstw sprawnie stworzyć programy dla swoich pracowników - wyjaśnił.

Na tym portalu - mówił - byłaby kompleksowa informacja, jak tworzyć programy; byłby dostęp do wszystkich produktów; można by zapisywać się do konkretnego funduszu; byłaby także porównywarka produktów.

Jednocześnie - według Pawła Borysa - PFR utworzyłby własny fundusz i gdyby ktoś nie wybrał żadnego z obecnych na rynku, to fundusz PFR byłby tym domyślnym.

Według niego obecnie zespół złożony z przedstawicieli ministerstw: Rozwoju, Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowuje stosowne projekty ustaw.

Cały czas wierzę, że zgodnie z pierwotnym planem, w 2017 roku uda się przyjąć te ustawy i z początkiem 2018 roku wdrożyć zmiany w OFE w zakresie funduszu rezerwy demograficznej, a w 2018 roku zaczniemy tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe - konkludował szef PFR.

Na podst. PAP