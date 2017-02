Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza rozwijać sprzedaż węgla poprzez aukcje elektroniczne. W lutym po raz pierwszy producent zaoferował odbiorcom węgiel w tej formie, sprzedając cały przeznaczony na aukcję surowiec. Kolejne aukcje są planowane w miarę dostępności węgla.

Traktujemy aukcje elektroniczne jako uzupełniający kanał sprzedaży węgla. Jego zaletą jest umożliwienie każdemu klientowi równego dostępu do najbardziej poszukiwanych produktów i sprzedaż ich po rynkowej cenie - wyjaśnił we wtorek PAP rzecznik Grupy Tomasz Głogowski.

Dla PGG istotne jest, że sprzedaż aukcyjna pozwala ustalić realny poziom cen rynkowych w momencie udostępnienia produktu do sprzedaży. Obecnie, gdy trwa sezon grzewczy i szybki zakup węgla przez odbiorców nieposiadających kontraktów jest utrudniony lub niemożliwy, aukcje dają sprzedającemu możliwość osiągnięcia wyższych cen. W okresach mniejszego popytu poprzez aukcje to odbiorcy mają szansę na tańszy zakup.

PGG, a wcześniej jej poprzedniczka Kompania Węglowa, od dawna korzysta z platformy aukcyjnej do dokonywania zakupów rozmaitych materiałów dla kopalń. Teraz platforma ma być również wykorzystywana do oferowania węgla, choć - jak przyznają przedstawiciele Grupy - w skali całej produkcji spółki, trafiającej głównie do energetyki, nie będą to bardzo duże ilości. Węgiel będzie oferowany na sukcesywnie, w miarę dostępności poszczególnych gatunków.

Pomysłodawcy rozwoju tego kanału bezpośredniej sprzedaży węgla przekonują, że system aukcji jest przejrzysty i łatwy w obsłudze - zainteresowani klienci składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), które są na bieżąco weryfikowane, tak by zwyciężyła najkorzystniejsza propozycja.

Aukcje to kolejna forma bezpośredniej sprzedaży węgla wprowadzona przez największego polskiego producenta tego surowca. W lipcu ubiegłego roku, jako pierwsza spółka węglowa w Polsce, PGG uruchomiła własny sklep internetowy, umożliwiając bezpośredni dostęp do zakupu paczkowanego ekogroszku.

Na podst. PAP