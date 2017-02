Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu - Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jego wdrożenia - poinformował resort. Prawo to będzie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce.

Jak podkreślono w komunikacie, utrzymane zostały "wszystkie najważniejsze założenia dokumentu", który wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił w listopadzie.

Czas od listopada wykorzystaliśmy na wstępne konsultacje z organizacjami przedsiębiorców i na przygotowanie przepisów koniecznych do wdrożenia Prawa przedsiębiorców. Same przepisy wprowadzające będą nowelizować ponad 200 ustaw" - powiedział, cytowany w komunikacie MR, wicepremier Morawiecki.

Prawo przedsiębiorców, które zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, będzie centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Jak podkreślił wicepremier, dotychczasowa ustawa była nowelizowana już ponad 80 razy. "Spełniła swoją rolę, ale przez ciągłe zmiany i to dokonywane w różnych latach, jej przepisy w wielu miejscach nie stanowią już spójnej całości. Potrzeba nam nowego, prostszego prawa, które uwolni polską przedsiębiorczość" - ocenił Morawiecki.

W Prawie przedsiębiorców znalazł się katalog zasad, które urzędnicy będą musieli brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców - m.in. co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes tak jak chce, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń), domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy) czy przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców).

Jak zaznaczył Morawiecki, zasady te są źródłem "realnych gwarancji dla biznesu. Powinny wisieć na ścianie każdego urzędu w Polsce".

Poza ogólnymi zasadami Prawo przedsiębiorców zawiera także konkretne rozwiązania, które urzeczywistniają wolność gospodarczą i przynoszą przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe - podkreślono w komunikacie. Wicepremier szacuje, że tylko z tytułu samej "ulgi na start" rocznie w kieszeniach przedsiębiorców zostanie docelowo 600 mln zł.

"Ulga na start" polega na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez dwa lata z tzw. "małego ZUS-u". Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku "stawiają pierwsze kroki w biznesie".

W ramach nowych przepisów przewiduje się także m.in. możliwość prowadzenia drobnej działalności gospodarczej bez rejestracji. Oznacza to, że działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Osoby zajmujące się np. dorywczo handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą zatem musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Równolegle, ale już poza pakietem Konstytucji Biznesu, Ministerstwo Rozwoju przygotowuje rozwiązanie, dzięki któremu małe firmy, które osiągają niewielkie przychody, będą płaciły niższe składki. Projekt ustawy zostanie przedstawiony jeszcze w tym kwartale.

Ministerstwo Rozwoju proponuje ponadto utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców, "który będzie stał na straży ich praw". Na jego wniosek, jak czytamy w komunikacie, urzędy będą musiały wydawać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Jak podkreślono w komunikacie MR, "skuteczne wdrożenie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce powinna wspierać Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców". Jej zadaniem będzie m.in. identyfikacja i omawianie problemów dotykających polskich przedsiębiorców np. w relacjach z administracją, współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie naruszać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

Za zgodą przedsiębiorcy niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem "objaśnienia przepisów". Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony np. w trakcie kontroli - wskazano w komunikacie MR. Podkreślono, że przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. "Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie" - czytamy w komunikacie.

W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego. Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych ustawach. Oprócz Prawa przedsiębiorców, do uzgodnień i konsultacji skierowano jeszcze trzy ustawy: ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Według komunikatu MR "w najbliższym czasie do uzgodnień i konsultacji zostanie także skierowana ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu +Konstytucji Biznesu+". Przewidywany termin wejścia w życie Prawa przedsiębiorców to, jak ocenia MR, wrzesień 2017 r.

