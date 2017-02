Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. rozpoczyna nowy projekt badawczo-rozwojowy przy wsparciu naukowym Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” - LaserMark, uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach 8. Konkursu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i potrwa do końca 2020 roku

W latach 2008-16 codziennie dochodziło w Polsce średnio do 21 prób wyłudzenia kredytów na sumę ok. 1,1 mln zł. W 2016 r. doszło do 6256 prób wyłudzeń na łączną kwotę 296 mln 44 tys. 580 zł - poinformował w poniedziałek Związek Banków Polskich.