Francuska gospodarka zaczyna się rozpędzać. Z danych Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) wynika, że w czwartym kwartale 2016 roku francuski PKB wzrósł w ujęciu rocznym o 1,1 proc. Ten wynik przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na kadrę, której francuscy przedsiębiorcy często poszukują poza granicami własnego kraju.

IPF Group, firma specjalizująca się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia, notuje coraz więcej ofert pracy dla polskich fachowców od francuskich pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu stoczniowego i spożywczego. Na pracę mogą liczyć m.in. spawacze, monterzy stoczniowi oraz rzeźnicy.

Ożywienie we francuskiej gospodarce trwa już od kilku miesięcy. W związku z tym wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów z Polski. Pracy dla spawaczy, monterów stoczniowych, ślusarzy, rzeźników i drobiarzy jest bardzo dużo – mówi Mariusz Dolata, prezes IPF Group. – Samo prosperity to tylko jeden z powodów wzrostu zainteresowania naszymi pracownikami.

Warto też zwrócić uwagę na to, jak wartościowi są polscy specjaliści. Po pierwsze, ceniona jest ich pracowitość. Polski pracownik chętnie wyrabia nie tylko normę, ale i wykracza poza nią. Po drugie, nasi rodacy dobrze znają się na swoim fachu, co powoduje, że francuskie firmy z taką chęcią sięgają po naszych specjalistów – dodaje Mariusz Dolata.

Pracownik techniczny potrzebny od zaraz

Francja na początku 2016 roku wprowadziła plan dokształcania bezrobotnych, który ma objąć 500 tys. osób. Zakończenie programu przewidziano na połowę obecnego roku i wtedy też wykwalifikowani pracownicy mają wypełniać luki w strategicznych obszarach gospodarki. Jednak nawet zakładając całkowite powodzenie planu, zapotrzebowanie na kadrę jest znaczenie większe. Konsekwencją tego jest ciągły wzrost ofert pracy dla polskich ślusarzy czy spawaczy – to zawody, w których fachowców brakuje.

Osoby z kierunkowym wykształceniem są na wagę złota, dlatego też oferuje się im atrakcyjne benefity. IPF Group osobom wyjeżdżającym do pracy nad Sekwanę oferuje m.in. zaliczkę na start, zwrot kosztów Internetu czy premię za znalezienie mieszkania.

Francuskie stocznie wierzą w polski potencjał

W styczniu tego roku Polska Grupa Zbrojeniowa i francuska grupa stoczniowa DCNS podpisały porozumienie o współpracy przy projektach okrętów podwodnych i nawodnych. Świadczy to o dużym zaufaniu, jakim darzą francuscy przedsiębiorcy polskich specjalistów. Widać to również w napływających coraz częściej do IPF Group ofertach pracy dla spawaczy i monterów stoczniowych. Tylko w styczniu 2017 roku francuskie stocznie zgłosiły do IPF Group zapotrzebowanie na 70 osób na takie stanowiska.

Najczęściej od monterów stoczniowych wymaga się umiejętności czytania rysunku technicznego, zasad montażu poszczególnych części czy umiejętności pracy na danym materiale, a od spawaczy umiejętności spawania metodą 136 i 138 oraz bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego. IPF Group otworzył filię w Gdańsku specjalnie z myślą o rekrutacji personelu do stoczni.

Przemysł mięsny rośnie w siłę

Z danych OECD wynika, że do 2025 roku spożycie mięsa na świecie będzie wzrastać. Między innymi za dziesięć lat przeciętny Europejczyk będzie jadł ok. 6 proc. wołowiny więcej niż obecnie. Oznacza to również, że więcej pracy będą miały zakłady mięsne. Tendencję wzrostową widać już teraz m.in. na francuskim rynku pracy. Polscy rzeźnicy i drobiarze bez problemu znajdą pracę nad Sekwaną. Wystarczy, że posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie.