Dochody gospodarstw domowych wzrosły w III kwartale 2016 r. o 5,9 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2015 r. - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Na wzrost ten wpłynęły w dużej mierze wypłaty świadczeń społecznych, głównie z programu Rodzina 500 plus.

Wzrost realnych dochodów opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus. Odpowiadają one za 3,2 pkt.proc. wzrostu dochodów. Jednocześnie obniżyła się dynamika dochodów z pracy najemnej oraz rentowności indywidualnej działalności gospodarczej - napisali analitycy NBP w opublikowanym we wtorek raporcie.

Wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus w III kwartale 2016 roku wyniosły 6,4 mld zł.

NBP podał, że przy rekordowo wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej, są dostrzegalne przejawy ich stopniowego wyhamowania.

Nadal najwięcej optymizmu jeśli chodzi o perspektywy konsumpcji, wykazują gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia w ramach programu Rodzina 500 Plus. Pozostałe typy gospodarstw domowych charakteryzuje mniejszy optymizm co do bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, zarówno co do poziomu, jak i co do tendencji - poinformował bank w raporcie.