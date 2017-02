Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do 2020 roku chcemy wydać ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe - poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Około 1,5 bln zł ma pochodzić ze środków publicznych; resztę resort chce pozyskać ze środków z sektora prywatnego - dodał wiceminister

Podczas konferencji po posiedzeniu gabinetu Mateusz Morawiecki zapowiedział poważny zastrzyk kapitału dla polskiej gospodarki.

Podkreślił, że inwestycje, które już są uruchamiane, wyniosą w ciągu kilku lat z "zdecydowanie powyżej jednego biliona złotych". Wicepremier wskazał, że pieniądze będą pochodziły między innymi ze środków unijnych, planu Junckera i programów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów dodał, że stara się promować mniejsze miasta, a nie tylko ośrodki, które do tej pory były hołubione. Podkreślił, że przyjęty plan zakłada przyciąganie inwestorów, ale bez wyprzedawania majątku narodowego.

Przewidzieliśmy wykorzystanie ok. 1,5 bln złotych do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować jeszcze (...) środków z sektora prywatnego na realizację tych działań. W sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe - powiedział wiceminister rozwoju na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, który przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.