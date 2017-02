W 2018 r. planujemy wdrożyć zmiany w OFE, zgodnie z nimi 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Emerytalne Polaków, a 25 proc. do Funduszu Rezerwy Demograficznej, którym ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju - zapowiedział we wtorek wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier minister rozwoju i finansów był pytany we wtorek przez dziennikarzy o reformę OFE.

Morawiecki przypomniał, że od kilku miesięcy trwają prace analityczne nad reformą. Powiedział, że w "najbliższych kilku miesiącach" we współpracy m.in. z ZUS i resortem pracy zacznie się konkretyzacja propozycji zmian w OFE, "w taki sposób, żeby były one zgodnie z naszymi pierwotnymi założeniami", czyli 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Emerytalne, pozostałe 25 proc. aktywów (ok. 35 mld zł) zostanie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, nad którym zarządzanie ma przejąć PFR.

Planujemy to wdrożyć w 2018 r. Będzie to doprecyzowanie dzisiejszego sposobu funkcjonowania OFE - poinformował Morawiecki.

Analitycy na całym świecie dziwią się, co to za niezwykłe zjawisko pod tytułem Otwarty Fundusz Emerytalny, który inwestuje głównie w akcje. Wiadomo z czego to się wzięło, nie cofniemy koła historii, ale chcemy naprawiać pewne błędy i ten system OFE przetransformować, w taki sposób, żeby on (...) rozsądniej służył zarówno polskiej gospodarce, jak i przyszłym emerytom – dodał wicepremier.

OFE powstały w efekcie reformy systemu emerytalnego uchwalonej w 1999 r. Na mocy nowelizacji z OFE do ZUS w lutym 2014 r. przeniesiono obligacje Skarbu Państwa. OFE przekazały wtedy ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów Funduszy. Środki te trafiły na subkonta w ZUS. W obligacje, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie mogą już inwestować.

Wprowadzono też minimalny poziom inwestycji OFE w akcje - 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadła z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona została również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. Zakazano ponadto reklamy OFE.

Ponadto, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

