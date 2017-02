LW Bogdanka planuje podwojenie swoich zasobów surowcowych z obecnych 227 mln ton do 446 mln ton. Przy wydobyciu na poziomie 9 mln ton rocznie oznacza to przedłużenie żywotności kopalni z 25 do 50 lat - przewiduje strategia rozwoju spółki.

"Bogdanka jest bardzo ważnym elementem w systemie energetycznym Polski" - podkreślił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski we wtorek w Bogdance (Lubelskie), podczas prezentacji strategii rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka Obszar Wydobycie Enea do 2025 r., z perspektywą do 2030 r.

Realizujemy synergię energetyczno-surowcową, mamy na etapie końcowym strategię rozwoju sektora węgla kamiennego i brunatnego. () Dokonujemy pewnego porządkowania rynku, na którym będą podmioty sektora węgla kamiennego funkcjonować i Bogdanka w tej przestrzeni ma swoją solidną pozycję - zapewnił Tobiszowski. Bogdanka ma plan stabilnego rozwoju, on jest konserwatywny, co nie znaczy, że nie jest elastyczny, aby móc mocniej zaakcentować swój udział w rynku surowcowym w Polsce i zarazem na rynku energetycznym, bo Bogdanka pełni, jako kopalnia, rolę elementu zabezpieczenia surowcowego polskiej energetyki - dodał Tobiszowski.

Prezes zarządu Enea SA i jednocześnie przewodniczący rady nadzorczej LW Bogdanka, Mirosław Kowalik, zaznaczył, że strategia grupy Bogdanka jest komplementarna do strategii Enei.

W perspektywie 2030 r. Bogdanka ma zapewnić efektywnie paliwo dla naszych urządzeń wytwórczych w Kozienicach, czy w niedalekiej przyszłości w Połańcu, w taki sposób by budować przewagę konkurencyjną na rynku, żeby naszym klientom nie zabrakło prądu elektrycznego, który Enea kontraktuje - powiedział Kowalik.

Większość węgla wydobywanego w Bogdance ma być zużywana w grupie Enea. O ile obecnie jest to niespełna połowa, to w 2025 r. będzie już 75 proc. Enea ma zużywać prawie 11 mln ton węgla rocznie, gdy obecnie zużywa 5,5 mln ton - podał prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga.

Głównymi odbiorcami węgla z Bogdanki mają być należąca do grupy Enea elektrownia w Kozienicach, gdzie powstaje nowy blok, oraz przejmowana przez Eneę elektrownia w Połańcu. Obie elektrownie są korzystnie położone w promieniu 150 km od Bogdanki, podobnie jak inny duży odbiorca węgla, ZA Puławy.

W tej części kraju mamy dwie duże elektrownie, Połaniec i Kozienice, które są i będą zasilane węglem z Bogdanki. To jest nasza rola. () Na rynku światowym ceny węgla szybko zmieniają się, przez wiele lat spadały, następnie w ciągu sześciu miesięcy odbiły się o 100 proc., co nie jest naturalną sytuacją. W tej mało przewidywalnej sytuacji światowej warto spokojnie i w zrównoważony sposób budować spółkę w długiej perspektywie, w oparciu o aktywa, które należą do grupy - podkreślił Szlaga.

Bogdanka planuje wydobywać 9,2 mln ton węgla średnio rocznie. Do 2025 r. ma zainwestować 3,7 mld zł, czyli średnio około 400 mln zł rocznie. Te pieniądze mają być wydane głównie na drążenie nowych chodników oraz zakupy maszyn i urządzeń.

Spółka zamierza podwoić swoje zasoby surowcowe z obecnych 227 mln ton do 446 mln ton, co przedłuży żywotność kopalni z 25 do 50 lat. Stanie się tak dzięki nowemu polu Ostrów, na które jeszcze w tym Bogdanka chce uzyskać koncesję wydobywczą.

Pierwsze kilkanaście ścian będziemy uruchamiać wchodząc przez eksploatację podziemną bez konieczności budowy szybu, około roku 2030 potrzebujemy nowy szyb. To wiąże się z nakładami w wysokości 1,3 mld zł - powiedział Szlaga.

Wraz z grupą Enea Bogdanka w ciągu kilku miesięcy zamierza przygotować studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej.

To nie Bogdanka ma sama budować elektrownię opartą o nowoczesne, czyste technologie węglowe. Tego typu projekt jest w fazie analiz studium wykonalności na poziomie grupy, na bazie naszego węgla - zapowiedział Szlaga.

Produkująca węgiel energetyczny LW Bogdanka od października 2015 roku jest w Grupie Kapitałowej Enea. Posiada trzy pola wydobywcze: Bogdanka, Nadrybie i Stefanów. W 2016 roku wyprodukowała około 9 mln ton węgla handlowego, czyli ok. 16 proc. całości produkcji węgla energetycznego w Polsce. Zatrudnia około 5 tys. pracowników.

Akcjonariuszami LW Bogdanka są: Grupa Kapitałowa Enea, która ma 66 proc. udziałów, TFI PZU – 10 proc., pozostali - 24 proc.

Na podst. PAP