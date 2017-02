Rozwój technologii i sztuczna inteligencja wpłyną w najbliższych latach na rynek pracy w Polsce. Eksperci Accenture szacują, że automatyzacja może zagrozić całej branży usług szacowanej obecnie na około 200 tys. miejsc pracy. Roboty przejmą jednak głównie proste czynności, a jednocześnie pojawią się nowe stanowiska związane z obsługą i udoskonalaniem tych maszyn.

– Sztuczna inteligencja dotknie około 200 tys. miejsc pracy w sektorze usługowym. Jest to branża, która w ostatnich dwóch dekadach powstała w Polsce od zera i cały czas się rozwija. Jednak sztuczna inteligencja będzie w stanie wiele miejsc pracy w tym sektorze zastąpić lub zmienić w taki sposób, że proste czynności wykonywane przez ludzi przejmą roboty. W zamian pojawią się natomiast miejsca pracy związane z budowaniem i udoskonalaniem takich maszyn – prognozuje Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Z tegorocznego raportu „Technology Vision 2017” przygotowanego przez firmę Accenture wynika, że technologia będzie w coraz większym stopniu zmieniać sposób pracy w centrach usług. Z danych branżowego stowarzyszenia ABSL, które zrzesza globalnych inwestorów, wynika, że w ubiegłym roku działało w Polsce prawie 940 centrów usług, które zatrudniały łącznie 212 tys. pracowników.

Prognozy mówią, że do 2020 roku zatrudnienie w branży nowoczesnych usług dla biznesu może znaleźć 300 tys. pracowników. Obok motoryzacji to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów. Powoli zaczyna mieć on problem z coraz większym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Z raportu Accenture wynika, że rozwiązaniem tego problemu i szansą na szybszy rozwój branży może się okazać automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wdrożenie rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji może mieć pozytywny wpływ nie tylko na sektor usługowy, lecz także na całą polską gospodarkę – prognozują eksperci Accenture.

– Jest wiele sektorów gospodarki, które od wielu lat zmagają się ze spadającymi marżami i przychodami. Dotyczy to chociażby branży telekomunikacyjnej czy bankowej. One mają ogromny kapitał swoich lojalnych klientów, o których wiedzą bardzo dużo i są w stanie zaoferować im zupełnie nowe usługi – mówi Jacek Borek.

Zdaniem dyrektora zarządzającego Accenture Technology sztuczna inteligencja i rozwój technologii mogą w kolejnych dekadach poważnie zachwiać rynkiem pracy. Jednak korzyści z automatyzacji dorównują zagrożeniom.

– Im szybciej podejmiemy wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, tym szybciej osiągniemy korzyści i będziemy w stanie zniwelować zagrożenia. Najważniejsza jest świadomość i zrozumienie trendów technologicznych. To pozwoli osobom zarządzającym indywidualnie decydować o tym, jak je wykorzystać, aby być jeszcze bardziej efektywnym i skutecznym. Zaniechanie tego na obecnym etapie może doprowadzić do tego, że potem będzie już za późno – mówi Jacek Borek.

Tegoroczny raport „Technology Vision 2017” Accenture nakreśla pięć głównych trendów technologicznych na nadchodzące lata. Po pierwsze, sztuczna inteligencja stanie się nowym interfejsem użytkownika. Coraz częściej użytkownicy będą komunikowali się z maszynami, wykorzystując język naturalny. Prawie 80 proc. respondentów w badaniu Accenture jest przekonanych, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób interakcji z klientami.

Na znaczeniu będą zyskiwać też platformy o globalnym zasięgu zapewniające dostęp do różnego rodzaju usług. To kontynuacja trendu, na fali którego popularność zdobyły m.in. Uber czy Airbnb. Natomiast urządzenia elektroniczne będą w coraz większym stopniu dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Technologiczny wyścig wygra ten, kto zapewni swoim klientom jak najlepsze doświadczenia.

Kolejny trend zakłada, że firmy będą coraz aktywniej poszukiwać nowych obszarów rozwoju, między innymi poprzez współpracę ze start-upami. Dwie trzecie przedsiębiorców zapytanych przez Accenture przyznaje, że ich firmy zaczynają działać w całkowicie nowych, cyfrowych realiach.

W kolejnych latach na popularności mają zyskiwać również elastyczne formy zatrudnienia. Będzie dotyczyć to zarówno pracodawców, jak i pracowników. 85 proc. przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej planuje w większym zakresie korzystać z usług niezależnych i wysoko wykwalifikowanych freelancerów. Polska jest jednym z liderów w tym zakresie z uwagi na popularność samozatrudnienia jako formy współpracy.

– W polskiej gospodarce mamy wręcz zagłębie bardzo kreatywnych informatyków, którzy stopniowo przebijają się na rynki globalne. Polska jest również jednym z europejskich liderów w sektorze usług informatycznych i szeroko rozumianego outsourcingu. Moim zdaniem te trendy technologiczne pozwolą małym i średnim firmom wypłynąć na rynki globalne poprzez oferowanie coraz to nowych usług dla centrów serwisowych – mówi Jacek Borek.

Dyrektor zarządzający Accenture Technology zauważa, że już teraz zaawansowane technologia i sztuczna inteligencja mają coraz większy wpływ na życie codzienne.

– Wiele osób praktycznie nie wyobraża sobie życia bez nawigacji w telefonie. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale już korzystamy ze sztucznej inteligencji na co dzień. Przełom nastąpi wtedy, kiedy zastąpi ona człowieka w czynnościach życia codziennego, jak na przykład w rezerwacji wizyty u lekarza. Zamiast posługiwać się klawiaturą komputera czy ekranem telefonu, będzie można mówić do maszyny naturalnym językiem, a ona zrozumie, przełoży to na całą serię zapytań do bazy danych i jeszcze odpowie w zrozumiały sposób. I będzie to robić 24 godziny, 7 dni w tygodniu, bez opóźnień –mówi Jacek Borek.

(Agencja Informacyjna Newseria)