Biorafineria produkująca białko z rzepaku powstanie w Żórawinie na Dolnym Śląsku. Technologię pozyskiwania jadalnego białka z rzepaku opracował łódzki startup NapiFeryn BioTech, a biorafinerię wybuduje Wilmar z branży olejarskiej. Ma to być pierwszy taki zakład na świecie.

Według Krzysztofa Wilczyńskiego z Grupy Wilmar, biorafineria produkująca białko z rzepaku na skalę przemysłową powstanie w Żórawinie za dwa lata. Współpraca pomiędzy podwrocławską firmą z branży olejarskie a łódzkim startupem, który opracował technologię, ma doprowadzić do wprowadzenia na rynek nowego polskiego białka roślinnego.

Metoda pozyskiwania białka z biomasy powstałej po tłoczeniu oleju została opatentowana przez biotechnologów z firmy NapiFeryn BioTech, działającej w łódzkim Bionanoparku. "Nasze rozwiązanie to dobra wiadomość dla producentów żywności, bo będą mieli dostęp do białka, które jest alternatywą dla soi. To szczególnie ważne dla tych krajów, które mają własne, bogate źródła rzepaku, jak Polska" - powiedziała prezes NapiFeryn BioTech dr Magdalena Kozłowska.

Kozłowska zwróciła uwagę, że rzepak to najczęściej uprawiana roślina oleista w Polsce. "Jego zbiory wynoszą 2,2-3,2 mln ton rocznie. Jesteśmy czwartym co do wielkości producentem rzepaku w Unii Europejskiej, podczas gdy niemal 100 proc. soi i jej półproduktów pochodzi z importu, głównie z Argentyny i Paragwaju" - dodała.

Zdaniem współtwórcy łódzkiego startupu dr. Piotra Wnukowskiego, białko rzepakowe może być zdrowym składnikiem m.in. pieczywa, makaronów, słodyczy i napojów. "Na tej technologii skorzystają również tłocznie. Będą mogły wycisnąć więcej wartości z nasion rzepaku, wytwarzać z niego zarówno olej, jak i naturalne, funkcjonalne białko" - powiedział Wnukowski.

NapiFeryn BioTech pod koniec 2016 r. odebrał Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego w kategorii startup. Spółka pozyskała ze środków unijnych łącznie 12 mln zł na rozwój i badania.

PAP/ as/