Serwis Oferteo.pl zbadał, jakich kredytów najczęściej poszukują działający w naszym kraju przedsiębiorcy. I chociaż pomiędzy preferencjami osób prowadzących jednoosobową działalność, a preferencjami spółek kapitałowych zachodzą istotne różnice, to jednak najczęściej wskazywanym celem, na który kredyt ma być przeznaczony, jest finansowanie bieżącej działalności firmy.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą najczęściej poszukiwały kredytu w przedziałach od 10 001 do 50 tys. zł (35%) oraz od 100 001 do 500 tys. zł (25%). Wyższym kredytem było zainteresowanych tylko 9% badanych.

Z danych Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące towarów i usług z ich dostawcami, wynika również, że firmy będące spółkami kapitałowymi (czyli np. spółki z o.o. czy spółki akcyjne) poszukiwały najczęściej kredytów w przedziale od 100 do 500 tys. zł (33%), a kredytami w kwocie przekraczającej pół miliona złotych było zainteresowanych 11% z nich.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą byli najczęściej zainteresowani okresem kredytowania wynoszącym od 2 do 5 lat. Wskazało tak 41% badanych. Podobne preferencje odnotowano wśród spółek kapitałowych, spośród których 43% chciało spłacać kredyt w czasie od 2 do 5 lat. Co ciekawe, to spółki kapitałowe częściej deklarowały chęć spłaty kredytu w ciągu roku (18%) niż osoby prowadzące własną działalność (6%). Okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 10 lat było zainteresowanych 34% osób prowadzących własną działalność oraz 20% spółek kapitałowych. Natomiast podobny odsetek wśród osób fizycznych i spółek kapitałowych, wynoszący 19%, poszukiwał kredytu, który mógłby zostać spłacony w czasie dłuższym niż 10 lat.

Zaciągnięcie kredytu, zwłaszcza wieloletniego, wymaga dokładnego przeanalizowania nie tylko sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale również ofert kredytów dla firm. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poświęcić czas i sprawdzić warunki u różnych kredytodawców. Polecam sprawdzić minimum 3 oferty. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu na osobiste wizyty w bankach, jest pozyskanie ofert za pomocą zapytania ofertowego złożonego w serwisach internetowych. Banki same odpowiedzą na nasze zapytanie, co pozwoli nam na sprawne porównanie ofert i wybór najlepszej dla nas propozycji – mówi Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.

Badane przez Oferteo.pl firmy najczęściej deklarowały, że środki pozyskane z kredytu posłużą im do finansowania bieżącej działalności. Wskazało tak 34% osób prowadzących jednoosobową działalność oraz 37% spółek kapitałowych. W dalszej kolejności firmy wskazywały na kupno maszyn lub urządzeń (po 15%), kupno towarów, materiałów lub surowców (po 12%), zakup lub budowę nieruchomości (11% wśród osób fizycznych, 12% wśród spółek kapitałowych). Największe rozbieżności pomiędzy badanymi przez Oferteo.pl firmami wystąpiły w przypadku zakupu samochodu, co jako cel kredytu wskazało 11% osób fizycznych i tylko 3% spółek kapitałowych, oraz w przypadku rozbudowy lub remontu nieruchomości, na co kredytu potrzebowało 6% osób fizycznych oraz 12% spółek.